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ПЕН-центр сделал заявление по поводу Лозовского и Евдахо

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  • 22.03.2017, 21:28

Белорусский ПЕН-центр возмущен характером задержаний Алеся Евдахи и Мирослава Лозовского.

«Вечером 21 марта 2017 года, после церемонии вручения литературной премии «Дебют» имени Максима Богдановича, на улице Октябрьской люди в штатском схватили и отвезли в неизвестном направлении Алеся Евдаху, индивидуального предпринимателя, который распространяет белорусскоязычные книги», — говорится в заявлении на сайте белорусского ПЕН-центра.

«В тот же вечер был задержан сотрудник издательства «Кнігазбор» Мирослав Лозовский. Белорусский ПЕН-центр возмущен характером этих задержаний и отсутствием исчерпывающей информации о местонахождении и причинах задержания Алеся Евдахи и Мирослава Лозовского.

Мы требуем от правоохранительных органов дать правовую оценку этим событиям и надеемся, что наши коллеги будут освобождены».


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