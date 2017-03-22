Ко Дню Воли в Белостоке презентуют «Историю белорусов Подляшья» 22.03.2017, 21:48

ФОТО: RACYJA.COM

Белорусы в Польше готовятся к Дню Воли.

Накануне годовщину белорусской независимости отпраздновали в Бельске-Подляском, в выходные праздничные мероприятия и акции пройдут в Варшаве, Гданьске и Гайновке.

Главные празднования в Белостоке будут поводом для презентации свежего исторического издания о нашей истории, говорит «Радыё Рацыя» председатель Союза белорусов в Польше Евгений Вапа.

- Празднование накануне 100-й годовщины провозглашения Акта 25 марта происходит во время опасений и для Белорусской государственности, и для существования самого народа как целостности. В такой ситуации нам, белорусам Белосточчины, нужны аргументы, которые нам помогут отбиваться от различных внешних негативных условий. Сейчас нет чувства спокойствия и удовлетворенности, а есть ощущение беспокойства за Белорусскую государственность. У нас много вызовов, много вопросов.

Большинство людей, которые начинали организовывать эти празднования еще в 80-е, - историки. Известно, что нашим сильнейшей оружием является наша история и знания. И для нас самым главным празднованием, помимо традиционного, будет первая презентация книги, изданной белорусским историческим обществом «История белорусов Подляшья». Хочу также сказать, что каждый участник празднования получит книгу.

То, что сейчас происходит в Беларуси, небезразлично для каждого белоруса, независимо от того, где он живет. Болит сердце и душа, когда на Родине происходит такое. Но никто кроме белорусов не защитит свою независимость и свободу.

Кроме того пройдет показ документального фильма о белорусском историке Юрке Туронке и состоится традиционное празднование цветами за важный вклад в поддержку и развитие белорусской культуры в Польше.