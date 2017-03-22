Игорь Гузь: По всей Украине 25 марта будут вывешены бело-красно-белые флаги 22.03.2017, 22:35

Депутат Верховной рады Украины Игорь Гузь сообщил об акции в Украине ко Дню Воли.

«Коллеги!

Среди моих друзей по «Фейсбуку» много городских глав, а еще больше депутатов органов местного самоуправления! Поэтому обращаюсь в первую очередь к Вам!

25 марта, в день провозглашения Белорусской Народной Республики в 1918 году, над зданиями областных, районных и городских советов по всей территории Украины будут вывешены белорусские бело-красно-белые национальные флаги. Это идеологически правильная инициативах Отряда «Пагоня» и белорусских добровольцев, которые сейчас воюют за Украину и которую я соответственно поддержал!

Суть акции проста: День провозглашения БНР - крупнейший национальный праздник Беларуси и я считаю, что, как минимум, в этот день мы должны вспоминать о белорусах, которые воюют и погибли за Украину.

За белорусским флагами для вывешивания над зданиями органов местного самоуправления Вы можете обратиться написав в личку Отряда «Пагоня» или по тел.: 063-848-09-24

Слава Украине! Жыве Беларусь!» - написал Игорь Гузь на своей странице в «Фейсбуке».