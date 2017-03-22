Опрос: Рейтинг популярности Трампа начал расти 22.03.2017, 22:51

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По данным исследования, деятельность президента США одобряют 40% респондентов.

Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа после падения до самой низкой отметки за время его пребывания у власти начал расти и достиг 40%. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса, проведенного во вторник социологической службой Gallup International среди полутора тысяч американцев, передает ТАСС.

Согласно итогам социологического исследования, 40% респондентов одобряют деятельность главы государства, а 55% придерживаются обратной точки зрения. 18 марта эти показатели составляли 37% и 58% опрошенных, 19 марта - 39% и 55% опрошенных, а 20 марта - 39% и 56%. Разрыв составлял 21 процентный пункт, потом 16 и 17. В настоящий момент он равен 15 процентным пунктам.

При этом два месяца назад, когда республиканец приступил к исполнению обязанностей главы государства, число тех, кто выступал в его поддержку, и тех, кто занимал противоположную позицию, было равным - по 45%. Если учитывать результаты опросов общественного мнения, проведенных девятью ведущими социологическими службами, то преобладание американцев, не одобряющих деятельность Трампа, колеблется от четырех до 21 процентного пункта.

Данный показатель составляет четыре пункта в опросе, проведенном по заказу телекомпании NBC и газеты The Wall Street Journal.