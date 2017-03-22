МИД Польши напомнил властям Беларуси о санкциях 9 22.03.2017, 22:57

Министерство иностранных дел Польши с тревогой наблюдает за арестами оппозиционных активистов и журналистов в Беларуси.

В заявлении по поводу событий в Беларуси Варшава призывает Минск уважать права человека и основные гражданские права.

«Напоминаем, что Евросоюз решил приостановить санкции в связи с позитивными сигналами из Минска. Мы надеемся, что Беларусь удержит избранный год назад курс диалога», - говорится в обращении.

МИД Польши заявляет, что польские дипломаты несколько раз на этой неделе поднимали вопрос свободы собраний и протестов в Беларуси в ходе встреч с белорусскими коллегами.

«В течение последнего года Польша инициировала оживление политического диалога с Беларусью, руководствуясь подписанным четверть века назад соглашением о добрососедстве и сигналами белорусских властей об их желании наладить отношения Беларуси с Евросоюзом», - говорится в заявлении МИД Польши.