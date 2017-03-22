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В чемпионате Беларуси будет играть футболист сборной Тринидада и Тобаго

  • 22.03.2017, 23:09
Фото: fcisloch.by

Защитник Уэсли Джон подписал контракт с «Ислочью».

Предыдущим клубом 25-летнего футболиста был сальвадорский УЭС.

В первом круге сезона 2016/2017 Джон сыграл 11 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами.

В прошлом году дважды вызывался в национальную сборную на товарищеские матчи против сборных Перу и Уругвая, отыграв 180 минут.

В расположение белорусской команды Уэсли прибыл 16 февраля. Более месяца он проходил просмотр, адаптировался к нашим климатическим условиям и участвовал в предсезонных спаррингах «волков» на позиции центрального защитника, сообщает официальный сайт клуба.


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