Минское метро приглашает белорусов на День Воли 22.03.2017, 23:33

ФОТО: RACYJA.COM

Листовки с призывом отпраздновать 25 марта День Воли появились в столичном метрополитене.

Ранее Сharter97.org сообщал, что в Минске и других городах Беларуси появляются наклейки, листовки и плакаты ко Дню Воли. Cайт Белорусского Национального Конгресса призывает распечатывать и всячески распространять информацию.

Демонстрация в День Воли начнется в 14:00 у Академии Наук, пройдет по центру Минска и завершится на площади Независимости.