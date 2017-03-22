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Минское метро приглашает белорусов на День Воли

  • 22.03.2017, 23:33
ФОТО: RACYJA.COM

Листовки с призывом отпраздновать 25 марта День Воли появились в столичном метрополитене.

Ранее Сharter97.org сообщал, что в Минске и других городах Беларуси появляются наклейки, листовки и плакаты ко Дню Воли. Cайт Белорусского Национального Конгресса призывает распечатывать и всячески распространять информацию.

Демонстрация в День Воли начнется в 14:00 у Академии Наук, пройдет по центру Минска и завершится на площади Независимости.


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