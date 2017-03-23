Маккейн рассказал, как за неделю поставить на место северокорейского диктатора 3 23.03.2017, 7:36

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Джон Маккейн

Фото: forum.md

План сенатора-республиканца может стать испытанием дипломатических способностей команды Трампа.

Китай при желании способен заставить экономику КНДР полностью остановиться за одну неделю. С таким утверждением в эфире телекомпании MSNBC выступил американский сенатор Джон Маккейн (республиканец, от штата Аризона), возглавляющий комитет верхней палаты Конгресса США по делам вооруженных сил, сообщает ТАСС.

"Китай единственный способен держать под контролем Ким Чен Ына. Они (КНР) единственные, кто может заставить встать экономику Северной Кореи за неделю", - полагает Маккейн. На вопрос, каким образом США смогут убедить Пекин воспользоваться своим влиянием на Пхеньян для денуклеаризации Корейского полуострова, законодатель ответил так: "Китайцам надо понять, что им придется расплачиваться (в результате санкций), которые мы введем, если они не обуздают одного единственного человека, способного в буквальном смысле начать мировую войну и, что еще важнее в краткосрочной перспективе, нанести удар по Соединенным Штатам".

Маккейн также выразил мнение, что новому президенту США Дональду Трампу "еще предстоит выдержать проверку (на прочность) со стороны россиян, иранцев и северокорейцев".

На прошлой неделе постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в эфире телекомпании CNN разъяснила подход администрации Трампа к проблеме денуклеаризации Корейского полуострова. По словам Хейли, американская сторона намерена добиваться от Китая и России более активной позиции по КНДР и в случае успеха готова даже ориентироваться на действия Пекина и Москвы.

"Я понимаю, что всем хотелось бы услышать о какой-то одной мере. Мы крайне серьезно относимся к данному вопросу, и мы переходим от слов к делу. Нам теперь требуется, чтобы другие страны, особенно Китай и Россия, выступили вперед и заявили, что КНДР их тревожит не меньше, чем Соединенные Штаты. Мы призовем их (КНР и РФ) действовать, и мы будем планировать свои действия на основе их действий", - добавила Хейли.

Отвечая на повторный вопрос о вероятности предупредительного применения силы, она сказала, что Вашингтон рассматривает "все варианты" мер в отношении КНДР в ответ на угрозу, которую представляют собой ядерная и ракетная программы страны.