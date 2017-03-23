Змитер Войтюшкевич представит в Белостоке новый альбом
- 23.03.2017, 7:48
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Во время сегодняшней презентации альбомa «У нашых снах» будет добавлено несколько неожиданных мотивов.
23 марта в клубе «Изменение Климата» (Zmiana Klimatu) в Белостоке с сольным концертом выступит известный белорусский музыкант Змитер Войтюшкевич, сообщает «Радыё Рацыя».
Знаменитый бард приезжает в Белосток со своим новым альбомом на слова Владимира Некляева – «У нашых снах».
Премьера диска состоялась в Вильнюсе 4 марта на юбилейном концерте в честь 10-летия творческого сотрудничества Змитера Войтюшкевича и Владимира Некляева.
Сейчас музыкант путешествует с новой программой по разным уголкам Европы и приглашает всех поучаствовать в белостокском концерте.
«Это сольный альбом. Приглашаю всех. Альбом на стихи Владимира Некляева, академического характера можно сказать. И немножко фолка мы добавили, будут неожиданные щемящие песни».
Начало концерта в 20 часов.