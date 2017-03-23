Кросби забил супергол в матче с «Баффало» 1 23.03.2017, 8:18

18,963

Фото: nhl.com/ru

Капитан «Питтсбурга» и сборной Канады в ночь с 21 на 22 марта побывал героем и антигероем.

В матче с «Баффало» (3:1) Сидни Кросби стал главным действующим лицом в трех совершенно разных эпизодах, сообщает sports.ru.

В первом из них он выступил в качестве антигероя, нанеся удар клюшкой между ног форварду «Сэйбрс» Райану О’Райлли. Этот инцидент остался незамеченным судьями.

Во втором забил шикарнейший гол, совершив индивидуальный проход и послав шайбу в ворота Робина Ленера одной рукой. Причем Кросби исполнил этот шедевр буквально на последних секундах первого периода. Это был 41-я шайба канадца в сезоне, что позволило ему упрочить лидерство в гонке снайперов.

Ну а в самой концовке матча Сид лишился двух зубов. Это произошло после того, как Эвандер Кэйн съездил ему клюшкой по лицу, стремясь помешать забить в пустые ворота. Тем самым он невольно отомстил капитану «пингвинов» за обиженного ранее партнера.