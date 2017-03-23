Всего 2% людей могут решить задачу, которую Эйнштейн придумал в детстве 39 23.03.2017, 8:43

11,843

Источник: adme

Ученый полагал, что в силу логических особенностей мышления большинство людей не смогут разобраться в придуманной им головоломке.

Далеко не все знают, но еще до того, как стать великим ученым, Эйнштейн придумал одну необычную задачу. Он полагал, что 98 % жителей Земли не в состоянии решить ее в уме, пишет adme.ru.

5 разных человек в 5 разных домах разного цвета любят 5 разных блюд, содержат 5 разных видов животных, пьют 5 разных видов напитков. Вопрос: кто выращивает рыбок?

Попробуйте решить эту задачку в уме или на листе бумаги, нарисовав небольшую табличку.