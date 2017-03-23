Как таксисты борются за клиентов в Национальном аэропорту Минск 10 Елена Шемет abw.by

23.03.2017, 9:45

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Фото с сайта 24minsk.by

С 12 февраля этого года Беларусь ввела безвизовый режим на пять дней для иностранцев, прибывающих в страну воздушным транспортом.

Если верить статистике, за это время республику посетили более 4,6 тысячи гостей из разных стран, с начала года пассажиропоток вырос почти на треть. Этому явлению, безусловно, рады все, и в первую очередь - таксисты, готовые "за недорого" привезти туриста из аэропорта в столицу.

Навязчивая учтивость

Аэропорт - один из самых желанных маршрутов для таксистов. Неспроста за этот объект исторически ведется борьба во многих городах и странах. И наш аэропорт не является исключением. Многие еще помнят времена ожесточенного противостояния перевозчиков, которое периодически выливалось в войну за пассажиров. Нередко локальные бои происходили прямо на глазах у ошарашенных туристов.

Несколько лет назад Национальный аэропорт Минск заключил договор со службой такси "157" на обслуживание трансферных перевозок. Прежде чем выбрать партнера, специальная комиссия исследовала автопарки претендентов, а к победителю "тендера" предъявила жесткие требования, вплоть до дресс-кода водителей.

Казалось бы, после этого должен был установиться порядок. Но прибывших пассажиров в зоне прилета продолжали встречать люди с беджами TAXI, которые до сих пор чуть ли не за руки хватают прибывающих, предлагая свои услуги. И самая большая проблема кроется отнюдь не в навязчивости перевозчиков, а в том, что, желая заработать на неосведомленных туристах, таксисты порой в разы завышают цены на свои услуги, выдавая по окончании поездки чеки с суммами, от которых встают дыбом волосы.

"Махновщина" как традиционное явление

После истории о минском таксисте, который подвез женщину с ребенком за 63 рубля, в редакцию пришло письмо от постоянного читателя Вячеслава, который посоветовал обратить внимание на то, что творится в аэропорту, и рассказал, почему это безобразие нужно прекратить:

"До того как аэропорт заключил договор на обслуживание со службой "157", этим делом занималась служба "107", но после скандала (при непосредственном участии журналистов) в 2011-2012 годах по поводу завышения тарифов аэропорт расторг договор. И с 2012-го по 2014-й в аэропорту фактически творилась "махновщина". Официальный перевозчик отсутствовал, а работали полукриминальные структуры из так называемой "оппозиции" - группы людей, которые, кто легально, а кто и не очень, работают в аэропорту чуть ли не с первых дней его сдачи в эксплуатацию. И даже после заключения договора на обслуживание водители службы "107" были вынуждены делить заказы с "оппозицией". После расторжения договора те же водители делили работу, но уже между собой. В 2014-м в аэропорт пришла служба "157", и спустя какое-то время вся старая "оппозиция" вернулась и так же делила заказы с официальным перевозчиком.

Национальный аэропорт - главные ворота страны, а бардак с такси как был, так и остался. С 1 марта аэропорт не продлил договор со службой "157", все таксисты ушли "в подполье". Даже те, кто работал со "157", поснимали наклейки и прильнули к "оппозиции". Тарифы соответственно свободные, как и прежде. Даже когда "157" официально обслуживала аэропорт и стоимость трансфера составляла 450.000, водители "заряжали" 50 евро до гостиницы "Европа" - сам видел. А сколько жалоб по этому поводу приходило в службу "157", притом что нередко нельзя было найти виновника. Причина банальна - таксисты работали по очереди: машина "157", следующая - "оппозиция". Но люди об этом не знали и думали, что это водители "157" завышают тарифы.

В сентябре прошлого года ввели двукратное бесплатное посещение аэропорта в течение суток. Это было сделано в том числе и для борьбы с таксистами. Но те сразу же придумали, как обойти ограничение: два раза заезжали на желтых "номерах", потом перевешивали белые, клеили бумажки на "номера" и т.д. Также они обзавелись коротковолновыми радиостанциями и вызывают свои машины на непосредственные заказы - как только клиент соглашается на уговоры навязчивого "менеджера" в зоне прилета, тут же подается сигнал, подъезжает машина. По внешнему виду все хорошо - автомобили не старые, аккуратные, с плафонами и счетчиками. А что касается тарифов, так все как в той истории с 63 рублями: вас с радостью повезут по таксометру, только не предупредят о стоимости километра, а по окончании поездки выдадут чек, который вы обязаны будете оплатить. Был случай, когда человека привезли на улицу Жасминовую, что в районе Национальной библиотеки, за 700.000 рублей. Пассажир потом судился с таксистом, но безуспешно, так как у того с документами полный порядок, перевозку он осуществлял в рамках закона".

Вынужденный демпинг или кто-то недоговаривает?

Вместе с Вячеславом 13 марта мы приехали в аэропорт, чтобы оценить ситуацию на месте. По дороге он рассказал, что раньше работал в одной из столичных служб такси, сейчас общается с бывшими коллегами и именно от них оперативно узнает о происходящем.

"Сейчас мы заедем наверх, а вы на лифте спуститесь и спросите, сколько стоит доехать до "Ренессанса", - инструктирует Вячеслав. - Готов спорить, что меньше чем за 70 не повезут".

В здании аэровокзала понимаешь, что аэропорт не на шутку взялся за развитие собственного трансфера: призыв пользоваться "услугами официального перевозчика" всего за 40 рублей в любую точку Минска озвучивается по громкой связи 5 минут (с 15 марта стоимость трансфера снизилась до 30 руб.). Это, конечно, осложняет жизнь местным таксистам. Как, впрочем, и то, что тот же Uber готов везти из Уручья за сумму около 20 рублей (правда, без повышающих коффициентов), да и некоторые минские перевозчики декларируют готовность отвезти клиента в аэропорт из любой точки Минска за те же 30 рублей.

Спускаемся на лифте вниз и вступаем в диалог с таксистами. Первый предлагает отвезти за 50, второй оглашает тот же ценник, причем оба даже не интересуются, куда именно нужно везти.

"Это недорого! - уговаривает второй извозчик и обещает "подать машинку" в течение минуты. - Сколько вас человек?"

Благодарю за информацию, разворачиваюсь и ухожу в здание, за спиной слышу обращенное ко мне "девушка!", но не реагирую.

Вячеслав удивлен оглашенными ценами, но отказываться от своих слов не спешит:

"Не исключено, что таксисты были вынуждены поумерить свои аппетиты из-за того, что администрация аэропорта запустила собственный трансфер. Кроме того, нет гарантий, что 50 рублей по окончании поездки не выльются в что-то более весомое, ведь названная сумма всего лишь приблизительная. Вполне может случиться так, что, как только вы сядете в автомобиль, водитель незаметно включит счетчик, в который "забиты" его тарифы, а к расстоянию до Минска прибавится еще и расстояние по городу по совершенно другим расценкам - в общей сложности "набежит" немалая сумма. И потом вы никому не докажете, что договаривались на 50".

Две-три поездки в день - зачем хотеть чего-то большего?!

А мы отправляемся к месту дислокации так называемой "оппозиции", попутно проезжая через площадь аэровокзала и замечая на стоянке для такси один автомобиль собственной трансферной службы аэропорта.

Очевидно, что услуга востребована, потому что стоянка практически пуста и ночью, и во второй половине дня 13 марта (в тот день мы посетили аэропорт дважды).

Если вам покажется, что рабочий день таксиста занят в основном ожиданием, то знайте, что на молекулярном уровне эти люди всегда заняты. В ожидании клиентов "портовые" таксисты отстаиваются на АЗС, расположенной неподалеку. Отсюда автомобили оперативно подаются к зоне прилета. Среди них действительно уже нет старых и страшных, что говорит о том, что "уровень сервиса" за последние годы был серьезно "подтянут".

"Это всегда было прибыльной темой, и таксисты, работающие в аэропорту, считались особой кастой, - подытоживает Вячеслав. - Даже сделав всего две поездки в день по 50 рублей (хотя я лично не верю, что они действительно возят за 50), без вычета затрат получается сумма, которую не каждый белорус заработает, трудясь 8-10 часов на не самой легкой работе. И лично мне было бы все равно, пускай бы зарабатывали, если бы этот так называемый бизнес не строился на принципе оболванивания людей. И те, кто говорит, что за последние годы испортился имидж таксиста, наверняка понимают, что сами его и портят. Пока у людей в головах сидит жажда минутной наживы, а не желание оказать качественную услугу, чтобы человек обращался снова и снова, ничего не изменится. Более того, я думаю, эти люди рано или поздно изживут сами себя как явление. И этот процесс уже начался".

Лед тронулся

Очевидно, что администрация аэропорта не в силах запретить въезд на территорию тем, кто желает заработать на "вновь прибывших", хотя некоторые попытки были предприняты. А вот ситуация с трансфером - это уже серьезно, учитывая его преимущества в виде стоимости и активной рекламы в аэропорту. Даже интересно, чем ответят на это таксисты.

Елена Шемет abw.by