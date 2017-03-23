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Белорусский туристический стартап получил награду ООН

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  • 23.03.2017, 9:59
  • 6,387
Основатель и руководитель MeetnGreetMe Елена Шкарубо
Фото: со страницы в сети Facebook

Благодаря разработке белорусов туристы могут знакомиться с местными жителями и нанимать их в качестве персональных гидов.

Белорусский стартап под названием MeetnGreetMe получил премию Всемирного саммита ООН за лучший электронный контент World Summit Award Mobile.

Он стал одним из победителей 2016 года в категории «Культура и туризм». Всего же лауреатов оказалось 40. Их отобрали из 451 номинированного, пишет myfin.by.

MeetnGreetMe – туристическая платформа, на которой иностранные туристы могут знакомиться с местными жителями и нанимать их в качестве персональных помощников и гидов. Как сообщается на сайте стартапа, сейчас путешественники за плату могут получить такие услуги в 160 городах мира, в том числе в Риме, Барселоне, Йоханнесбурге, Найроби, Уагадугу и других.

Победителей премии World Summit Award определяет жюри, в которое входят эксперты сферы ИКТ из 178 стран-участниц ООН.


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