После визита «шунявок» у Дашкевичей пропали деньги и кот 36 23.03.2017, 10:45

Анастасия Дашкевич

Фото: «Наша Ніва»

Незваные гости приходили, когда хозяев не было дома.

Лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич, вероятно, находится в СИЗО КГБ, сообщает nn.by.

Пока его жена Анастасия Дашкевич выясняла местонахождение мужа, у них дома прошел обыск.

«Единственное, чего я боялась, это ночного обыска с маленькими детками на руках. Как они будут реагировать, как их успокаивать и т.д. Но сотрудники карательных органов позаботились об этом: обыск прошел без моего присутствия. Что здесь искали и что нашли останется загадкой», — написала Анастасия Дашкевич в «Фейсбуке».

«Я пришла домой, открыла дверь своим ключом, зашла в квартиру, меня удивило, что двери открыты, стоят стулья в комнате (видимо, понятые сидели). Вещи достали, одежда Дмитрия — камуфляж, документы наверху. Тотального беспорядка нет, но видно, что-то искали», — пояснила она в комментарии для «Радыё Свабода».

Как оказалось, из квартиры пропали деньги — около 300—400 долларов в двух конвертах.

Кроме того, пропал кот Леопольд.