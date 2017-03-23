Лия Ахеджакова отправляется в тур по Беларуси 23.03.2017, 10:49

С 3 по 7 апреля в городах Беларуси покажут спектакль «Мой внук Вениамин».

Зрители Бобруйска, Могилева, Гомеля и Минска смогут увидеть на сцене историю семейных отношений в исполнении народной артистки России — Лии Ахеджаковой, Александры Ислентьевой и других актеров, сообщает tut.by.

Смешная и одновременно трагическая мелодрама, написанная Людмилой Улицкой в конце 80-х, и сегодня не теряет своей актуальности — темы взаимоотношений поколений, расовых вопросов и широты человеческой души всегда интересны зрителям.

Зрители помнят, как талант Ахеджаковой, склонной к гротескным и трагикомическим ролям, проявился в фильмах режиссера

Эльдара Рязанова, с которым она впервые встретилась в 1975 году на съемках «Иронии судьбы». За роль секретарши Верочки она, в числе других создателей «Служебного романа», была удостоена Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. По свидетельству самого Эльдара Рязанова, роль Елены Малаевой в «Гараже» они вместе с Эмилем Брагинским писал специально «под» Ахеджакову.

Режиссер спектакля — Марфа Горвиц — номинант «Золотой маски» и режиссер спектаклей, чьей целевой аудиторией принято считать подростков и детей. На самом деле ее театр семейный. В спектакле по Улицкой Горвиц остается верной себе: она вписывает частную историю в общечеловеческую, существует на грани между смешным и трагичным, делает ставку на нежность в сочетании с гротеском. Тщательно выстраивает актерский ансамбль.

Есть мнение, что Улицкая написала пьесу с расчетом на то, что главную роль — портнихи Эсфирь Львовны — сыграет Лия Ахеджакова. Глядя на актрису в образе, с легкостью верим. Ее Эсфирь — трогательная, но властная родительница, воплощенный диктат любви. Она знает, на ком ее сыну жениться, где жить и кем работать. По закону жанра отпрыск с выбранной для него «невесте из Бобруйска» (как всегда точная Надежда Лумпова) «строить любовь» не желает, сбегает к другой. «Невеста» беременеет от бывшего одноклассника. Сестра Эсфири Елизавета (Александра Ислентьева) до поры до времени помогает скрывать правду.