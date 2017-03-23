закрыть
23 марта 2017, четверг, 11:50
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Андрей Стрижак: Будем солидарны и свободны 25 марта на Площади в Минске

  • 23.03.2017, 10:59

Свобода внутри человека рано или поздно станет свободой общества.

«Эти каштаны проросли, несмотря на долгую зиму, точно так же прорастет и наша свобода, несмотря на все усилия власти. Свобода внутри человека рано или поздно станет свободой внутри общества. Я в это верю.

До встречи на площади 25-го, будем солидарны и свободны в этот день.

Минск - Академия наук 14.00», - написал в «Фейсбуке» активист независимого профсоюза РЭП Андрей Стрижак.

Напомним, лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на День Воли в центр столицы, а 26 марта – на акции протеста в своих городах.


Мнение

Встань и иди!
Встань и иди! Анна Стасюк
Путь к свободе начинается с Площади
Путь к свободе начинается с Площади Владимир Халип
Мы верим в Белорусскую Весну
Мы верим в Белорусскую Весну Маргарита Акулич
Што будзе, калі скончацца грошы
Што будзе, калі скончацца грошы Уладзіслаў Ахроменка


Интервью

Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь