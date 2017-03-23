Андрей Стрижак: Будем солидарны и свободны 25 марта на Площади в Минске 23.03.2017, 10:59

Свобода внутри человека рано или поздно станет свободой общества.

«Эти каштаны проросли, несмотря на долгую зиму, точно так же прорастет и наша свобода, несмотря на все усилия власти. Свобода внутри человека рано или поздно станет свободой внутри общества. Я в это верю.

До встречи на площади 25-го, будем солидарны и свободны в этот день.

Минск - Академия наук 14.00», - написал в «Фейсбуке» активист независимого профсоюза РЭП Андрей Стрижак.

Напомним, лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на День Воли в центр столицы, а 26 марта – на акции протеста в своих городах.