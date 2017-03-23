Синоптики: В пятницу будет до +12 градусов 23.03.2017, 11:23

Кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 24 марта.

24 марта будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по южной части страны пройдут дожди, утром и днем во многих районах кратковременные осадки, в основном дождь. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер ночью слабый, днем переменных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5, днем будет 6-12 градусов тепла, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.