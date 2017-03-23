Рассерженные белорусы: Перемены надо делать прямо сейчас 23.03.2017, 11:37

Новые креативные плакаты призывают белорусов сказать «Баста!» режиму.

Активист из Бреста Владимир Сегенюк опубликовал листовку, призывающую выйти на День Воли 25 марта в Минске. В ней белорусы сравниваются с рассерженными пчелами.

«Все изменится завтра. А завтра не наступит. Никогда. Ты каждое утро просыпаешься и наступает сегодня. Завтра не существует. Поэтому мало кто меняет свою жизнь. Все надеются на «завтра». А надеяться нужно на сейчас», - написал Владимир Сегенюк в комментарии к публикации.