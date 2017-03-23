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Рассерженные белорусы: Перемены надо делать прямо сейчас

  • 23.03.2017, 11:37

Новые креативные плакаты призывают белорусов сказать «Баста!» режиму.

Активист из Бреста Владимир Сегенюк опубликовал листовку, призывающую выйти на День Воли 25 марта в Минске. В ней белорусы сравниваются с рассерженными пчелами.

«Все изменится завтра. А завтра не наступит. Никогда. Ты каждое утро просыпаешься и наступает сегодня. Завтра не существует. Поэтому мало кто меняет свою жизнь. Все надеются на «завтра». А надеяться нужно на сейчас», - написал Владимир Сегенюк в комментарии к публикации.


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