Минский отдел трудоустройства: Везет тому, у кого быстрые ноги 23.03.2017, 11:46

Значительная часть предлагаемых на биржах вакансий - фальшивая.

Как решить проблему безработицы? Ответ на этот вопрос ищут минские чиновники. В городе устроили специальную «ярмарку вакансий». Однако, как оказалось, предложения были скромные, а довольных мало. В свою очередь Лукашенко анонсировал новую охоту на «тунеядцев», передает «Белсат».

Кто первый встал – того и тапки

В столичном межрайонном отделе трудоустройства «Первомайский, Советский, Центральный» 22 марта было чрезвычайно много посетителей. С самого утра люди занимали очереди и спорили.

Конечно, кто первый, тот и имеет больше всего шансов получить необходимую работу. Напряженность в центре занятости понятна: некоторые приходят сюда не первый месяц. Пока безрезультатно.

«По профессии я тракторист. У меня 25 лет стажа. Они мне за целый год работу так и не нашли», – жалуется безработный мужчина.

Власти имитируют бурную деятельность

Вся надежда этих людей была на ярмарку вакансий, организованную городскими властями. Однако быстро выяснилось, что трудоустройство найдут немногие. К примеру, предприятие «Промсвязь» может предложить немного, так как люди оттуда почти не увольняются.

Можно ли решить болезненную проблему безработицы таким образом?

«Это мне напоминает советские времена, когда в магазинах ничего не было. Тогда устраивали какие-то ярмарки, но кроме консервов рыбных, соли и хлеба там ничего не было», – проводит параллели Александр Ярошук, профсоюзный лидер.

«Везет тому, у кого быстрые ноги»

Впрочем, и сами центры занятости открыто признаются, что обеспечить всех желающих работой невозможно.

«Фактически 80% ищут работу, которая не требует квалификаций. Это сторож, охранник или грузчик. Такие заявки поступают от предприятий, но на всех их не хватит однозначно. Везет тому, у кого быстрые ноги», – обращает внимание Татьяна Тимофеева из межрайонного отдела трудоустройства.

Что делать, если ноги не быстрые, а работать надо?

«Отступать от своего диплома, не держаться за него мертво, осваивать какие-то другие сферы, или идти на неквалифицированную работу, зная, что ты там тоже не один желающий», – уверяет Татьяна Тимофеева.

Значительная часть предлагаемых на биржах вакансий фальшивая

Эту проблему СМИ освещали еще в начале года. Ситуация не изменилась и сейчас. В таком состоянии, полагают эксперты, не понятен приказ Лукашенко до мая трудоустроить всех безработных. Еще раньше он говорил, что в стране нужно создавать специальные бригады, которые будут садить лес, строить, красить и убирать.

Конечно же, бесплатно. Вчера Лукашенко заявил, что не отменял и не отменит действия декрета о «тунеядцах». Мол, ведется работа, чтобы декрет мог заработать на полную.

Тунеядцев, по словам Лукашенко, как минимум 350 000 тыс. А это значит: вторая серия «писем счастья» уже скоро.