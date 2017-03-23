Пункты по привлечению «тунеядцев» к общественным работам откроют во всех городах Беларуси 89 23.03.2017, 12:16

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Туда будут отправлять независимо от регистрации в центре занятости.

Пункты выдачи направлений для участия в оплачиваемых общественных работах будут организованы в ближайшее время в каждом городе Беларуси.

«В ближайшее время в каждой административно-территориальной единице будут определены пункты, где возможно будет получить направление для участия в общественных работах», - сообщил начальник управления политики занятости министерства труда и социальной защиты Олег Токун.

Он уточнил, что получить направление смогут как те, кто зарегистрирован в службе занятости, так и те, кто ранее туда не обращался, передает «Интерфакс».

По информации министерства, в качестве оплачиваемых общественных работ могут быть использованы свободные рабочие места, которые не заполняются более 3 месяцев, а также другие виды работ, которые в соответствии с решениями местных властей, имеют социально полезную значимость.

Представитель Минтруда пояснил, что в списке оплачиваемых общественных работ могут быть работы по рекультивации земель, природоохранные работы, работы в лесном хозяйстве, строительство дорог, их ремонт и содержание, прокладка водопроводных, отопительных, канализационных, газовых и других коммуникаций.

Возможно также строительство и ремонт жилых помещений, объектов социально-культурного назначения, восстановление историко-архитектурных памятников и заповедных зон, сельхозработы и подсобные работы в организациях агропромышленного комплекса и торговли.

В этот перечень также входят сбор и переработка вторичного сырья и отходов, работы в организациях жилищно-коммунального хозяйства, социальные услуги для населения и ряд других.