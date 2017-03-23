Le Monde: Кричащая и незаконная роскошь российской элиты при Путине 8 23.03.2017, 12:34

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Фото: ANDREY SMIRNOV/AFP

Все больше информационных утечек открывают впечатляющие размеры коррупции в РФ.

Все больше информационных утечек свидетельствуют о незаконном обогащении и кричащей роскоши российской элиты, пишет в Le Monde научный сотрудник Института международных и стратегических исследований Эдуар Пфлемлен (перевод – inopressa.ru).

"Общеизвестно, что при Владимире Путине Россия подвержена сильному расслоению и растущей коррупции, - говорится в статье. - Разоблачения об обогащении правящей российской элиты накапливались в течение нескольких месяцев, и в этом ключевую роль сыграла одна организация. Речь идет о "Центре управления расследованиями" (ЦУР), расположенном в Москве и созданном бывшим магнатом Михаилом Ходорковским, о чем сообщает The Daily Beast. В частности, эта организация разоблачила вызывающую роскошь, в которой живет в элитарном закрытом поселке в 12 км от Москвы Владислав Сурков, помощник российского президента".

"Таких разоблачений сейчас бесчисленное множество, и они исходят от различных органов печати и не только. Ранее в этом месяце "Фонд борьбы с коррупцией", сайт, которым управляет лидер оппозиции Алексей Навальный, обвинил бывшего российского президента, действующего премьер-министра Дмитрия Медведева в масштабной коррупции", - передает автор статьи.

"Жанр расследований приобретает большую популярность, - уверяет Павел Каныгин, журналист из "Новой газеты". - Репортеры вскрывают коррупцию людей, самых близких к Путину: Суркова, Сечина, Медведева. Но общество, похоже, пока не анализирует коррумпированность самого президента. Он воспринимается как образ отца, творца, поэтому расследования о дочерях Путина или дворцах Путина просто тонут в восхищении, которым окружен лидер, творец, люди предпочитают держать его в тумане загадочности".