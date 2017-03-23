закрыть
23 марта 2017, четверг, 16:15
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Будем солидарными в эти дни!»

5
  • 23.03.2017, 12:53
  • 4,595
Фото: «Радыё Свабода»

Символ Беларуси – лоза, которая всегда прорастает.

Об этом в «Фейсбуке» написал активист из Витебской области Кастусь Шыталь.

«Ленты новостей сейчас - как сводки с фронта.

Вот только в первый ли раз белорусам такое? Сколько стремится к лучшей доле наша нация - столько нас бьют, сажают. А мы живем. «Какое растение - символ Беларуси, - говорит мой коллега Дмитрий Лупач. - Думаешь, дуб? Нет, лоза. Сколько лозу ни ломай, она все равно отрастает».

Будем солидарными. Поддерживайте друг друга в эти дни… Любите Беларусь.

Бог победил зло. Иисус победил и осудил Князя мира сего. Держимся».


Мнение

Встань и иди!
Встань и иди! Анна Стасюк
Путь к свободе начинается с Площади
Путь к свободе начинается с Площади Владимир Халип
Мы верим в Белорусскую Весну
Мы верим в Белорусскую Весну Маргарита Акулич
Што будзе, калі скончацца грошы
Што будзе, калі скончацца грошы Уладзіслаў Ахроменка


Интервью

Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь