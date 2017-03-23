«Будем солидарными в эти дни!» 5 23.03.2017, 12:53

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Фото: «Радыё Свабода»

Символ Беларуси – лоза, которая всегда прорастает.

Об этом в «Фейсбуке» написал активист из Витебской области Кастусь Шыталь.

«Ленты новостей сейчас - как сводки с фронта.

Вот только в первый ли раз белорусам такое? Сколько стремится к лучшей доле наша нация - столько нас бьют, сажают. А мы живем. «Какое растение - символ Беларуси, - говорит мой коллега Дмитрий Лупач. - Думаешь, дуб? Нет, лоза. Сколько лозу ни ломай, она все равно отрастает».

Будем солидарными. Поддерживайте друг друга в эти дни… Любите Беларусь.

Бог победил зло. Иисус победил и осудил Князя мира сего. Держимся».