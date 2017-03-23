Российские строители обратились за помощью к Дональду Трампу 9 23.03.2017, 12:59

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Хакасия. Строительство домов для погорельцев (архивное фото «Радио Свобода»)

Рабочим уже два года не платят зарплату.

В Хакасии строители, возводившие жилье после пожаров весной 2015 года и уже два года не получавшие зарплату, обратились за помощью к президенту США Дональду Трампу, передает «Радио Свобода».

Рабочие записали видеоролик, в котором просят Трампа помочь им достучаться до президента России. По их словам, Владимир Путин прилетает "в Хакасию отдыхать, больше ему дел в Хакасии нет". Неоднократные жалобы на то, что строителям не выплатили зарплату, а деньги украли, остались без ответа. На власть в России надежды нет, говорится в видеообращении хакасских строителей к Дональду Трампу.

По словам рабочих, в понедельник они начнут на главной площади Абакана голодовку. Ее участники планируют разбить палаточный лагерь перед зданием правительства республики. Протест продлится неделю.

Это не первая попытка хакасских строителей получить заработанные деньги. Однако местные власти объясняют задержку выплаты средств, выделенных на стройку из федерального бюджета, коррупцией. Деньги, по их словам, украли два чиновника из республиканского Минстроя, и вернуть их можно только по решению суда, пока же идет следствие.

Масштабные пожары случились в Хакасии в апреле 2015 года. Погибли 32 человека, огонь уничтожил более полутора тысяч жилых домов. Тогда же регион посетил президент Путин, который потребовал возвести новое жилье для погорельцев к 1 сентября. Когда президент вновь приехал в Хакасию в сентябре, он остался доволен результатами строительства. Однако местные жители утверждали, что Путину показали "потемкинские деревни".