«Теперь власть со своими свиноидеологами – меньшинство» 7 23.03.2017, 13:19

2,006

Дмитрий Галко

Помните об этом и ничего не бойтесь.

Об этом в «Фейсбуке» написал белорусский журналист Дмитрий Галко.

«А знаете, какой элемент исчез из нашего уже, кажется, вечного противостояния?

83%

Их вроде и не было никогда по-настоящему, но всё равно как бы и были.

Нет больше этого гнетущего «подавляющего большинства», при молчаливом согласии которого нас оплёвывали и били.

Теперь власть со своими шунявками и свиноидеологами — меньшинство, страшно далёкое от народа.

Помните об этом и ничего не бойтесь».