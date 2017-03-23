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«Теперь власть со своими свиноидеологами – меньшинство»

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  • 23.03.2017, 13:19
  • 2,006
Дмитрий Галко

Помните об этом и ничего не бойтесь.

Об этом в «Фейсбуке» написал белорусский журналист Дмитрий Галко.

«А знаете, какой элемент исчез из нашего уже, кажется, вечного противостояния?

83%

Их вроде и не было никогда по-настоящему, но всё равно как бы и были.

Нет больше этого гнетущего «подавляющего большинства», при молчаливом согласии которого нас оплёвывали и били.

Теперь власть со своими шунявками и свиноидеологами — меньшинство, страшно далёкое от народа.

Помните об этом и ничего не бойтесь».


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