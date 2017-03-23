«Теперь власть со своими свиноидеологами – меньшинство»7
- 23.03.2017, 13:19
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Помните об этом и ничего не бойтесь.
Об этом в «Фейсбуке» написал белорусский журналист Дмитрий Галко.
«А знаете, какой элемент исчез из нашего уже, кажется, вечного противостояния?
83%
Их вроде и не было никогда по-настоящему, но всё равно как бы и были.
Нет больше этого гнетущего «подавляющего большинства», при молчаливом согласии которого нас оплёвывали и били.
Теперь власть со своими шунявками и свиноидеологами — меньшинство, страшно далёкое от народа.
Помните об этом и ничего не бойтесь».