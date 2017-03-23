Что за последние годы власти переложили на плечи белорусов 8 23.03.2017, 13:58

8,201

Фото: shutterstock

Все больше денег люди тратят из своего кошелька и все меньше на "социальные плюшки" тратит государство.

По-прежнему звучат разговоры о том, что в стране бесплатные образование и медицина, а белорусы не оплачивают полностью транспорт и коммуналку... Но, если проанализировать главные изменения последних лет, ясно: «социальных плюшек» с каждым годом все меньше. Сайт kp.by посмотрел, за что мы уже платим больше (или полностью), и на что еще придется выделять семейный бюджет…

Коммуналка и транспорт

Брать за услуги ЖКХ по полной программе собирались давно, уже лет пять. Последние прогнозы таковы: к концу 2017 года мы будем оплачивать 75% коммунальных услуг, а к концу 2018-го - 100%. Сейчас, по сообщениям чиновников, белорусы платят чуть больше 60% коммуналки, остальное субсидируется государством. Правда, с ростом платы обещают и снижать затраты на услуги ЖКХ.

Транспорт мы сейчас оплачиваем примерно на 65%. В 2018 - 2020 годах, по планам правительства, белорусы должны будут оплачивать не менее 70% от себестоимости проезда. Когда будет 100%, неизвестно.

Текущий ремонт оплачиваем полностью, капитальный – частично

До июля 2014 года текущий ремонт в подъездах производился за счет бюджета, частично на него шли деньги из строки «техническое обслуживание». Затем вышло постановление cовмина №571, по которому граждане сами должны платить за ремонт подъезда. Происходит так: ремонт делают, а потом счета выставляют вместе с коммуналкой.

Отчисления на капремонт в жировке оплачивают все. Но раньше жильцы могли рассчитывать не только на замену стояков, крыши, ремонта фундамента, но и на утепление дома и даже на установку стеклопакетов. Но в 2013 году отказались от стеклопакетов, а в 2016-м и от утепления домов. Сейчас при капремонте починят и заменят только коммуникации и оборудование, до которого обычный человек не доберется: например, фундамент, крышу, лифт, стояки и т. д.

За новую детскую площадку платят жители

С 2015 года, чтобы поменять детскую площадку, урну или скамейку во дворе, жильцы должны заплатить сами. Исключение - если качели-карусели находятся в аварийном состоянии. Тогда на ремонт возьмут деньги из бюджета. А вот если детская площадка вас просто не устраивает и жильцам хочется обновить или заменить ее, то придется это делать за свой счет.

Проводить воду, газ, электричество к частным домам люди будут сами

В январе этого года правительство утвердило «меры по реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016 - 2020 годы». Одно из предложений в этом большом документе звучит так: разрешить людям расплачиваться в рассрочку за строительство и проектирование инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному участку с частным домом. То есть если раньше владельцы частных домов могли рассчитывать на дороги, воду и электричество от государства, то теперь придется платить самим. Пока это планы, но уже года два-три как инфраструктуру в пригородах частникам власти не делают. У местных исполкомов и сельсоветов один ответ: денег нет.

Дороги предложат ремонтировать бизнесменам

С 1 августа 2013 года в Беларуси заработала система BelToll. Платить за пользование основными магистралями приходится иностранцам, если автомобиль зарегистрирован за пределами Таможенного союза (то есть кроме Беларуси, России, Казахстана и Армении) и владельцам грузовиков массой более 3,5 тонны.

Уже три года, как белорусы платят налог на допуск автомобиля к дорожному движению. Платится пошлина раз в год во время техосмотра (если ТО раз в два года, то платится двойная пошлина). Для автомобиля от 1,5 до 2 тонн налог 6 базовых величин (138 руб.). Деньги идут в дорожный фонд, который и финансирует ремонт дорог. Правда, через пару лет выяснилось, что туда идут не все деньги, и на ремонт дорог хватает не всегда.

В феврале этого года в «парламенте» заговорили о том, что надо привлечь к строительству трассы М10 Гомель - Кобрин частного инвестора. Идея такова: он вложит порядка 200 млн. долларов, а государство будет 20 - 30 лет с ним рассчитываться. То же хотят сделать и с детскими садиками, школами, больницами, третьей веткой метро. Пока законодательно правила такого партнерства не прописаны. Например, как защитить частника, если вдруг что-то пойдет не так. Но в начале марта вице-премьер Анатолий Калинин уже предложил турецкой компании «Эмсаш», которая строила «Президент-Отель», реконструировать трассу М10.