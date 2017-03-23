В обменнике не захотели принимать €20 с оторванным углом 15 23.03.2017, 14:19

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Существуют ли в Беларуси требования к иностранным банкнотам?

- Недавно вернулись с мужем из отпуска, пошли менять оставшиеся евро, а купюру у нас еле приняли! Сказали, что там оторван уголок, - дозвонилась в редакцию kp.by читательница Дарья. - Я сразу вспомнила, что когда-то у нас так же не принимали купюру в 20 долларов, потому что она была застирана. Получается, из отпуска можно привезти деньги, которыми за границей расплачиваются спокойно, а у нас не хотят принимать?

В Нацбанке пояснили, что единого для всех перечня признаков платежности иностранных купюр у нас нет. Каждый банк сам определяет критерии, по которым он оценивает зарубежные банкноты.

- По закону банки имеют право самостоятельно устанавливать требования к физическому состоянию принимаемых иностранных купюр: к степени их надорванности, застиранности, пятнам и так далее, - подтверждают в одном из белорусских банков. – Дело не в том, что из-за повреждений сложнее определить подлинность купюр, а в том, что банк, принимая их, несет определенные риски и затраты. Валюту нужно вывозить в иностранные банки, каждый из которых, в свою очередь, тоже устанавливает требования к принимаемым купюрам. За поврежденные банкноты он может назначить штраф или вовсе отказаться их принять. В таком случае банк понесет расходы. Некоторые банки могут предложить принять поврежденную купюру на инкассо, то есть направить ее в иностранный банк и, если последний примет купюру, выдать взамен целую. Однако комиссии за такой вид услуги немалые, и выдача новой купюры в случае положительного решения сильно затягивается.

- Получается, что если поврежденную купюру не приняли в одном белорусском банке, то можно попробовать обратиться в другой?

- Да, не исключено, что в другом банке требования к иностранным купюрам окажутся более мягкими. Но еще лучше сразу отказываться от поврежденных купюр и просить выдать вам целые.

Почему в белорусских обменниках не принимают монеты?

С такой ситуацией многие сталкиваются по возвращении из отпуска или заграничной командировки. В карманах осталась гора монет, из которых набирается вполне приличная сумма, но при этом в большинстве обменников готовы принимать только купюры. Чтобы обменять монеты, придется поискать отделение банка, которое занимается такими операциями (они есть, например, в Беларусбанке). Почему монеты можно сдать не во всех обменниках?

- Обмен и просто прием монет - хлопотное и невыгодное дело, - поясняют в банке. - Во-первых, для проверки подлинности иностранных монет нужно закупить специальное оборудование. Во-вторых, тарифы за вывоз монет в иностранные банки достаточно высокие. А в-третьих, они много весят, их тяжело сортировать, хранить и вывозить. Когда-то наш банк принимал выручку от магазинов дьюти-фри, где в том числе были монеты. У нас в хранилище ими был забит целый шкаф, прежде чем мы смогли их вывезти! Поэтому менять монеты банкам просто невыгодно.