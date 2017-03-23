48 правозащитных организаций потребовали от Лукашенко освободить всех задержанных 13 23.03.2017, 14:10

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Обращение подписали правозащитники из 24 стран.

На сайте правозащитной организации «Libereco - Partnership for Human Rights» 23 марта опубликовано открытое письмо к Лукашенко, сообщает spring96.org.

«Мы, 48 нижеподписавшиеся организации из 24 стран, решительно осуждаем волну задержаний и преследования мирных демонстрантов, журналистов, правозащитников, активистов гражданского общества, анархистов и членов оппозиционных партий в Беларуси.

Большинство задержаний и преследований связаны с участием в мирных акциях протеста с требованием отмены Декрета № 3, так называемого «закона о социальных иждивенцах», который вводит сбор с безработных в Беларуси. Декрет № 3 обязывает граждан работать определенное количество дней или оплатить государству специальный сбор под угрозой ареста. Это противоречит ст. 41 Конституции Республики Беларусь и нарушает нормы международного права в области прав человека.

По сообщениям белорусских и международных правозащитных организаций, по состоянию на 22 марта 2017 года были задержаны более 250 человек начиная с 3 марта 2017 года, в том числе, по крайней мере 31 журналист. По меньшей мере 110 человек были приговорены к 3-15 суткам административного ареста. Многие из них остаются в заключении, в то время как другие подвергаются различным формам преследования.

Мы решительно осуждаем тот факт, что несколько задержаний мирных демонстрантов в разных частях Беларуси были проведены с чрезмерным применением силы со стороны сотрудников белорусских правоохранительных органов.

Несколько белорусских организаций объявили намерение провести демонстрацию, которая пройдет в Минске и в других городах Беларуси 25 марта 2017 года. Мы глубоко обеспокоены физической и психологической безопасностью участников этих маршей протеста.

Мы призываем:

- Уважать право на свободу мирных собраний и выражения мнений;

- Обеспечить отсутствие препятствий для осуществления этих прав в Беларуси, в том числе в связи с запланированной демонстрацией 25 марта 2017 года в Минске и в других городах по всей стране;

- Гарантировать при любых обстоятельствах физическую и психологическую неприкосновенность всех мирных демонстрантов на акции 25 марта 2017 в Минске, а также на всех других мирных демонстрациях по всей Беларуси;

- Воздерживаться от чрезмерного применения силы со стороны сотрудников правоохранительных органов 25 марта 2017 в Минске, а также на всех других мирных демонстрациях по всей Беларуси;

- Обеспечить право журналистов в полной мере выполнять свои профессиональные обязанности, в том числе во время мирных демонстраций;

- Немедленно и безусловно освободить всех демонстрантов, журналистов, правозащитников, активистов гражданского общества и представителей оппозиции, которые были задержаны в связи с текущей волной демонстраций исключительно за мирное осуществление своего права на свободу собраний и выражения мнений;

- Воздерживаться от превентивных задержаний журналистов, правозащитников, активистов гражданского общества, анархистов и активистов оппозиции;

- Немедленно прекратить преследование, притеснение и запугивание тех, кто осуществляет свое право на свободу собраний, выражения мнений и ассоциаций, и обеспечить эти права для всех граждан Беларуси;

- Отменить Декрет № 3, поскольку он нарушает нормы международного права в области прав человека».

Подписчики:

CIVICUS: Всемирный альянс за гражданское участие (Йоханнесбург)

Crude Accountability (США)

FIDH (Париж)

Freedom Files (Россия / Польша)

Humanrights.ch (Швейцария)

IRFS (Азербайджан)

JEF Europe: Молодые европейские федералисты (Брюссель)

Libereco - Партнерство по правам человека (Швейцария / Германия)

Menschenrechte in Belarus e.V. (Германия)

NESEHNUTI - Независимое экологическо-социальное движение (Чехия)

Östgruppen - Шведская инициатива в области демократии и прав человека (Швеция)

Promo-LEX (Молдова)

Албанский Хельсинкский комитет (Албания)

Аналитический Центр межнационального сотрудничества и консультаций (Грузия)

Статья 19 (Великобритания)

Ассоциация УМДПЛ (Украина)

Болгарский Хельсинкский комитет (Болгария)

Бир Дуйно (Кыргызстан)

Гражданская Беларусь (Чехия)

Благотворительный фонд "Восток-SOS" (Украина)

Индекс цензуры (Великобритания)

Институт "Республика" (Украина)

Институт мониторинга прав человека (Литва)

Информационный центр по правам человека (Украина)

Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности (Казахстан)

Комитет по защите журналистов (США)

Македонский Хельсинкский комитет (Македония)

Московская Хельсинкская группа (Россия)

Международное партнерство по правам человека (Бельгия)

Международный мемориал (Москва)

Норвежский Хельсинкский комитет (Норвегия)

НПО "Защита прав без границ" (Армения)

Немецко-русский обмен (Германия)

Правозащитный центр "Поступ" (Украина)

Репортеры без границ (Париж)

Всемирная организация против пыток (OMCT) (Женева)

Украинский Хельсинкский союз по правам человека (Украина)

Фонд "Общественный вердикт" (Россия)

Харьковская правозащитная группа (Украина)

Харьковский областной фонд "Общественная альтернатива" (Украина)

Хельсинкский Комитет Армении (Армения)

Хельсинкский комитет Нидерландов (Нидерланды)

Хельсинкский комитет по правам человека в Сербии (Сербия)

Хельсинкский фонд по правам человека (Польша)

Центр гражданских свобод (Украина)

Центр по правам человека (Азербайджан)

Центр развития демократии и прав человека (Россия)

Швейцарский Хельсинкский комитет (Швейцария)