Как врут, не краснея 10 Борис Вишневский, «Эхо Москвы»

23.03.2017, 14:31

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Борис Вишневский

Ложь – главный идеологический инструмент нынешнего режима.

Канал «Россия-1» в программе «Вести» 19 марта сообщил, что «в субботу несколько сотен петербуржцев пришли на Марсово поле на градозащитный митинг».

Это – о самом массовом митинге в Петербурге за последние полтора десятка лет (больше пришло только 1 марта 2015 года – но тогда были исключительные обстоятельства: убийство Бориса Немцова).

Даже по данным полиции, 18 марта на Марсовом поле были 3.5 тысячи горожан. На самом деле – как минимум, вдвое больше. Огромное число неравнодушных, умных, активных, любящих свой город людей.

Они пришли, чтобы отстоять свое чувство собственного достоинства – попранное чиновниками.

Которые, наплевав на мнение граждан, презрительно заявляют, что «вопрос с передачей Исаакиевского собора церкви решен», а те, кто против – «провокаторы» и «маргиналы».

Одобряют высотную застройку около уникальной Пулковской обсерватории.

Поддерживают разгром Публичной библиотеки и Европейского университета.

Выдают разрешения и согласования на разрушение исторических зданий и строительство на месте зеленых зон.

Возмущенные петербуржцы вышли на митинг — и их оказалось так много, что власти испугались. И, как обычно, дали команду или замолчать проведение митинга, или солгать о числе участников.

Некогда славный в северной столице «Пятый канал» сделал вид, что никакого митинга (безусловно, главного события этого дня в Петербурге) вообще не было. «Первый канал» тоже громко промолчал. Ну, а канал «Россия-1», как уже сказано, сообщил о «нескольких сотнях» пришедших.

Взгляните на приведенное ниже фото, читатель – и оцените сами, сколько было людей (а это еще не вся панорама митинга – люди стояли со всех сторон от сцены и не расходились, слушая выступавших почти два часа).

«Вести» врут, не краснея, не в первый раз – достаточно вспомнить, как на «России-1» оболгали лидера Псковского «Яблока», депутата Льва Шлосберга.

Что касается нынешнего вранья, то хочется обратиться к тем, кто пришел на этот митинг в первый раз в жизни, будучи ранее страшно далекими от политики и ей не занимавшимися (пока политика не занялась ими).

К тем, кто, выступая против передачи Исаакия или разгрома «Публички», в других вопросах нередко поддерживает власть и верит тому, что показывают по телевидению.

Друзья, вы были на митинге и видели, как нас много.

Потом вы увидели, как это представили на телевидении — как оно соврало на всю страну. Вы лично в этом убедились.

А теперь подумайте: если телевидение в угоду властям соврало про событие, на котором вы присутствовали – так, может быть, точно так же в угоду властям оно врет и о других событиях, которые вы лично не наблюдали?

Например, рассказывая, что российская экономика только выиграла от санкций?

Или о честно проведенных выборах, где не было никаких нарушений?

Или о том, что нет никакой коррупции среди высших чиновников?

Или о финансировании российской оппозиции Госдепартаментом США?

Или о том, что российская авиация не бомбит мирных граждан в Сирии?

Или об «украинском фашизме» и «борьбе народа Донбасса за свободу»?

Или о том, что наших военных «нет» на востоке Украины?

Подумайте – и задумайтесь.

О том, что ложь – главный идеологический инструмент нынешнего режима.

Когда-то, в конце 80-х годов прошлого века, разрушение коммунистической системы власти началось с трещин в цензуре.

С проникновения правды на телеэкран и на газетные страницы.

С осознания того, что власть лжет своим гражданам, и верить ей нельзя.

Власть тоже об этом помнит, и поэтому делает все, чтобы заблокировать правду.

Но делать это бесконечно ей не удастся.

Борис Вишневский, «Эхо Москвы»