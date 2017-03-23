Защитники Котовки: «Нам предложили заплатить за благоустройство сквера! Но откуда у нас деньги?» 23.03.2017, 15:31

Фото: Павел МАРТИНЧИК/kp.by

Столичный сквер Котовка снова становится предметом спора между экологами и властями района.

Журналисты kp.by отправились посмотреть, что происходит сейчас в скандальном сквере Котовка. На месте, где проходили баталии в защиту деревьев, гуляют дети и родители, хозяева выгуливают собак. Деревья на месте, хотя и не все, ведь некоторые успели спилить. На дорожках чисто, что скорее удивительно - мусорки там так и не появились.

Власти: «Мы предложили экологам начать действовать»

Столичный сквер Котовка снова становится предметом спора между экологами и властями района. В конце прошлого года там был скандал из-за строительства костела, ради которого нужно было рубить деревья. «Зеленые» активисты и местные жители собирали подписи против, мешали «Зеленстрою», чуть до драки не дошло. История закончилась только в феврале этого года, костел перенесли на ул. Некрасова.

Тогда власти пошли на попятную, но заявили, что ждут от экологов других действий. Мэр Андрей Шорец предложил защитникам сквера взять над ним шефство и заняться благоустройством.

И вот, от местных властей в экологические организации пришло письмо с предложениями. В администрации Советского района разработали план благоустройства, в котором - пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки.

- Схему направят экологическим организациям, - говорит замглавы администрации района Максим Соколов. - Чтобы начать работы, нужно сделать проектную документацию и получить разрешение от администрации. Представителям организаций я предложил получить такое разрешение и реализовывать задуманное. Подразумевалось, что они выступят заказчиками для своих проектов, ведь были готовы поддерживать состояние сквера. Но прошло три недели, действий я не увидел. Точно знаю, что будут построены детские площадки, об этом администрация договаривалась еще летом 2016 года.

Экологи: «Обустраивать сквер должны все вместе»

У активистов - свой взгляд на проблему.

- Мы знаем, что проект разрабатывается, но нас о результатах не информировали, - говорит активист, местный житель Виктор. - Первое, что мы давно хотим сделать - это за наш счет высадить деревья взамен вырубленных. На встрече с мэром договорились, что нам дадут разрешение на посадку. Прошло время, а его так и не дали. Также группа активистов разрабатывает план благоустройства: дорожки, фонари, мусорки… Но оплачиваться это должно через бюджет района и инвесторами.

- После заявления мэра в администрации района предложили закрепить территорию сквера за нами, чтобы мы несли ответственность за его благосостояние. По правилам благоустройства помимо, например, регулярной уборки и ухода за деревьями мы должны взять на себя ряд финансовых вопросов. К этому мы не готовы: общественная организация такими финансами не располагает. Содержание территорий - обязанность местных органов власти, на это выделяются бюджетные средства. Наше предложение - создать совет сквера, куда входили бы представители районной администрации, общественные организации, жители, представители бизнеса, и вместе обустраивать сквер. Администрация ответила, что это нецелесообразно.

- Как сейчас поддерживается состояние сквера? Что планируете делать вы?

- Перед Новым годом вместе с жителями мы убирали сквер, скоро повесим скворечники для птиц. Также проводим исследование, определяем потребности жителей. В основном люди выделяют несколько пунктов: проложить дорожки, поставить мусорки, фонари, детские площадки.