Die Welt: Закон о «тунеядцах» мобилизовал белорусов на протесты 2 23.03.2017, 14:57

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Фото: tut.by

Власти не в состоянии успокоить гнев людей.

В Беларуси уже более месяца идут протесты: люди выходят на улицы Минска и провинциальных городов. «Но на этот раз среди митингующих не только оппозиционеры и диссиденты, а, в первую очередь, простые и бедные люди, недовольные плохой экономической ситуацией в стране и Лукашенко», - пишет политический обозреватель немецкой газеты Die Welt Юлия Смирнова (перевод – inopressa.ru).

Причиной крупнейших за несколько последних лет протестов, как говорится далее, стал декрет «О предупреждении социального иждивенчества», согласно которому все, кто официально зарегистрирован на работе менее 183 дней в году, обязаны платить налог государству около 200 евро в год.

Журналист пишет, что «закон о тунеядцах», как его презрительно называют в Беларуси, якобы «должен заставить людей устраиваться на плохо оплачиваемые работы на госпредприятиях». К примеру, протестующая из белорусского города Слонима рассказала, что в ее городе есть работа, где платят не более 100 евро, но эту же сумму она должна платить каждый месяц за квартиру. Закон впервые применили прошлой осенью, и тогда заплатить деньги государству были обязаны полмиллиона человек.

«У нас нет работы, а они еще требуют от безработных денег. Они лезут в кошелек, который и так пуст», - рассказывает житель Могилева. Причем аналогичная ситуация у многих белорусов: согласно опросу белорусского государственного статистического ведомства, за прошлый год доходы белорусских семей значительно упали по сравнению с предыдущим годом.

Лукашенко, правящий страной с 1994 года, «не может успокоить гнев людей. В стране идут аресты, но это не помогает. Лукашенко, по всей видимости, медлит с подавлением протестов силой, как он это делал раньше, ведь он заинтересован в хороших отношениях с Европейским союзом». Также Лукашенко в начале марта отдал распоряжение перенести исполнение нового закона на один год, но это не успокоило людей.