МИД Турции вызвал «на ковер» поверенного РФ 23.03.2017, 14:59

Дипломату была вручена нота в связи с действиями России в Сирии.

Как сообщает РБК со ссылкой на официального представителя МИД Турции Хюсейина Мюфтюоглу, внешнеполитическое ведомство выразило «серьезную обеспокоенность» временному поверенному в делах России Сергею Панову из-за убийства турецкого солдата курдским снайпером, стрелявшим с территории Сирии.

В Анкаре заявили, что ответственность за исполнение режима прекращения огня на территории, с которой стрелял снайпер, лежит именно на России.

Накануне снайпер с территории, которую контролируют курдские ополченцы, выстрелом через границу тяжело ранил рядового турецкой армии. Солдат был доставлен в больницу, где и умер.

Турецкие власти сообщили, что открыли ответный огонь, однако при этом у них нет данных, удалось ли в результате уничтожить снайпера.

Сирийские курды заключили союз с правительственной армией при посредничестве России. Так, в начале марта они передали под контроль войскам Башара Асада город Манбидж на востоке провинции Алеппо, отбитый у боевиков «Исламского государства».