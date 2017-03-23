Составлен список самых завидных женихов Минска 3 23.03.2017, 15:14

Для списка выбирали только известных в бизнес-среде холостых предпринимателей.

Журналисты сайта «Про бизнес» составили список холостых белорусских предпринимателей.

Сайт даже объяснил критерии выбора кандидатов: предприниматель должен жить и работать в Беларуси («так будет больше шансов с ним встретиться», – пишут автор списка) и он должен быть неженат (показать паспорт не требовали и искали информацию о семейном положении в соцсетях, спрашивали напрямую или задавали вопросы близким знакомым). Для списка выбирали только известных в бизнес-среде предпринимателей, поэтому героев искали по рейтингам, интервью и публичным выступлениям – так что обзор в статье заранее называют неполным.

Сразу три холостяка в ресторанном бизнесе

Вадим Прокопьев. Среди проектов известного ресторатора – открывшийся в прошлом году ресторан тайской кухни Mai Thai, заведения Bistro de Luxe, Grand Café, News Café, Tapas bar, а также Prokopiev catering.

Вадим бонвиван, его часто можно видеть в обществе красивых девушек. Он бегло говорит по-английски и недавно начал учить итальянский. Слушает джаз, у него хорошее чувство юмора и безупречные манеры – при этом 45-летний предприниматель иногда не прочь пойти на эпатаж. Любит чтение: абсолютно всерьез говорит, что русская литература – это лучше, чем секс. А еще Вадим занимается боксом.

Вадим Прокопьев

Ресторанным бизнесом занимается еще один завидный холостяк столицы – Алексей Садовой. Это он запустил минские бары «Герои» и ID, «Бессонница», винный бар «Счастье есть». Кроме того, Алексей – соучредитель баров El Pushka и «Курилка», барбершопов Cut и Firm, это он когда-то запускал мужской парикмахерский салон, совмещенный с виски-баром Smoke&Mirrors, который позже переформатировал.

В августе прошлого года Садовой решил, что «тоже хочет в ИТ», и со своим литовским партнером наладил в Беларуси работу сервиса по краткосрочной аренде квартир – DayRent.

Алексей признался, что завести семью планирует ближе к 40 годам: «Так получается, что работа это и есть моя жизнь, в том числе и личная. Я женат на ней, у нас взаимная симпатия, мы нравимся друг другу». Сейчас Алексею 34 года – времени еще много. Но журналисты «Про бизнеса» намекают: его идеал – актриса Сальма Хайек.

Алексей Садовой

Евгений Студент к 32 годам стал одним из учредителей и директором компании «Кондитерская № 4», которая владеет в Беларуси франшизами кондитерской CINNABON и пиццерии Papa John’s.

Карьеру Евгений начинал электромонтером в Барановичах. Работал в Coca Cola и Henkel. Набравшись опыта, ушел в собственный бизнес. Первая пиццерия была открыта в 2015. Сейчас в Минске семь Papa John’s и сервис интернет-доставки, два заведения CINNABON.

Евгений Студент

Есть неженатые и в интернет-медиа

Чтобы перечислить бизнесы и проекты, в которых участвует 39-летний Кирилл Волошин, одной строки не хватит: он соучредитель TUT.BY и hoster.by, заведения Café Netto, студии WebSound, бизнес-ангел. На своей странице в Facebook он так пишет о себе: «Предприниматель, стартап-ментор, отец, тутбаевец, путешественник, байкер, маркетолог, хохмач…»

Кирилл Волошин

35-летний Виталий Денисенков – один из основателей и директор Студии Борового. Его компания неоднократно занимала первое место в рейтингах среди веб-студий Беларуси, является одной из ведущих в своей сфере в СНГ.

И хотя бизнес Виталия относится к сфере веб-разработки, в жизни он отличный, очень интересный собеседник и… талантливый журналист. Встречается с белорусскими бизнесменами и берет у них интервью, которые «Про бизнес.» неоднократно публиковал.

Виталий много читает – часто книги по менеджменту и личной эффективности. А потом делится впечатлениями в соцсетях и во время публичных выступлений.

Виталий Денисенков

27-летний Тимофей Мельников (сооснователь, директор по развитию компании tigermilk media, которая развивает контентные проекты в соцсетях, с общим количеством русскоязычных подписчиков 40+ млн) кроме успехов в бизнесе, еще и в кулинарии разбирается! Четыре года назад Тимофей с партнером Германом Полещуком начал публиковать ВКонтакте кулинарные рецепты. Идея выстрелила – аудитория подписчиков страницы стала очень быстро расти.

Сейчас кулинарный журнал Bon Appétit – один из самых популярных в рунете. Офисы компании в Минске, Москве и Одессе управляют и другими большими контентными проектами: расширяющий кругозор «Умный журнал», вдохновляюще-развлекательный ресурс для творческих людей «Шедевры рекламы», ресурс «Интеллектуальный юмор». В конце прошлого года проектов было полтора десятка.

Сейчас команда Тимофея нацелена на англоязычный и испаноязычный рынки, а также на выход в Китай.

Тимофей Мельников

Виталий Шуравко – 37 лет, сооснователь и технической руководитель Onliner.by.

Виталий Шуравко

Айтишники до 30

Журналисты посмотрели, кто из ИТ-предпринимателей, которые постоянно живут и работают в Минске, и о которых они писали последние год-полтора, ходит в холостяках. Оказалось, что те, кому за 30, в основном люди женатые, с детьми. Зато перспективных холостых айтишников чуть помладше – много. Вот несколько имен.

Евгений Бессчастнов в 24 года – руководитель и сооснователь стартапа Blinger. Это сервис, при помощи которого компании общаются с клиентами через удобные им мессенджеры (Viber, WhatsApp и др.) В июле 2016 стартап привлек инвестиции российского фонда Admitad Invest. Сумма сделки не разглашается, но сам проект Blinger фонд оценил больше чем в $ 1 млн.

После завершения сделки Евгений шутил, что мог бы купить Porshe Cayenne. Но поступил более дальновидно – и вложил деньги в развитие команды.

Сейчас среди клиентов сервиса – крупные российкие компании «Островок», Тинькофф Банк, AviaSales, OneTwoTrip. В этом году Blinger активно занимается продвижением на западный рынок.

Евгений Бессчастнов

Матвей Федоринчик, 28 лет. Интересно, что до того как начать создавать мобильные приложения, Матвей всерьез занимался музыкой: был композитором, вокалистом группы Dead Silence Hides My Cries.

В ИТ-бизнесе Матвей уже успел поработать и в команде MSQRD, и над собственными проектами. Один из них – мобильная игра League Of Arosaurs, основанная на технологии дополненной реальности. Всплеск интереса к подобным проектам начался после того, как летом прошлого года выстрелили «покемоны» – игра Pokemon GO.

В тот же период Матвей рассказывал, что инвесторы предлагали за его игру до $ 2 млн. Все детали пока тайна. В реальности же первые инвестиции в несколько сотен тысяч долларов он уже привлек.

Матвей Федоринчик

Максим Каменков – 26-летний сооснователь стартапа SplitMetrics, сервиса для A/B-тестирования страниц мобильных приложений, представленных в App Store и Google Play. Сервис помогает увеличить число загрузок.

Полтора года назад предварительная оценка компании SplitMetrics была $ 3 млн. Среди ее клиентов – крупные ИТ-компании, такие как Rovio, Rakuten, Wargaming.

Кстати, еще одним сооснователем SplitMetrics является 24-летний Евгений Невгень – сооснователь и CEO проекта MSQRD.

Максим Каменков

Это сейчас 28-летний Анатолий Музыченко, соучредитель такси «Пятница» (первой в Минске частной службы такси, которая стала закупать собственный автопарк) может позволить себе устраивать рекламные акции и развозить клиентов на Lamborghini, Bentley и Rolls-Royce. А на отдыхе постить в Instagram красивые виды на острова и море.

А на первых порах в бизнесе не все шло гладко. В 21 год, в Москве, куда Анатолий приехал за товаром для интернет-магазина, у него отобрали деньги. Пришлось думать – как отдать долг в $ 35 тысяч. Как видно сейчас, выход из сложного положения предприниматель найти может.

Анатолий также – владелец службы доставки по Минску и Беларуси vozim.by.

Анатолий Музыченко

Алексей Щурко. Компания Gurtam родилась более четырнадцати лет назад. Ее сооснователь и генеральный директор Алексей Щурко еще студентом, написал на домашнем компьютере небольшую программу для отца. Сейчас Алексею 35 лет, и его компания – разработчик и оператор системы спутникового мониторинга транспорта – занимает 36% рынка СНГ.

Алексей Щурко

По всему миру к ее системе мониторинга подключено более 1 миллиона автомобилей из 120 стран. Один из выводов, которыми Алексей поделился с «Про бизнес.»: «Сегодня я могу сказать, что в бизнесе есть место не только цифрам, но и чувствам, и, слушая интуицию, вы иногда сможете прийти к лучшим решениям».