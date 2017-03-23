Apple патентует превращающее iPhone в ноутбук устройство 23.03.2017, 15:40

Компания Apple подала заявку на инновационный аксессуар, превращающий смартфон или планшет в ноутбук.

Корпус не имеет собственных вычислительных мощностей, все это возлагается на мобильный девайс — iPhone или iPad. Этот аналог док-станции получит дисплей (сенсорный, вероятно), полноразмерную клавиатуру и дискретную видеокарту, пишет onliner.by.

Смартфон может выступать в качестве трекпада, а при условии использования iPad планшет заменяет собой экран. Во втором случае также предусмотрен дополнительный процессор. В качестве материала корпуса предлагается алюминий, что делает его еще больше похожим на «макбуки».

Стоит отметить, что подобные трансформеры ранее пробовали запустить на рынке другие компании: ASUS предлагает линейку планшетов PadFone с подключаемым клавиатурным модулем.