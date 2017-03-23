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Медведев: Я не болел, не знаю, о чем говорил Путин

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  • 23.03.2017, 15:24
Дмитрий Медведев

Премьер-министр РФ оказался в неловкой ситуации из-за слов своего правителя.

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что не болел в последнее время. Об этом сообщает «Интерфакс».

Медведев проводил встречу с представителями малого и среднего бизнеса в области авиаперевозок. Один из участников выразил радость в связи с его выздоровлением.

«Да я и не болел», – заявил Медведев в ответ.

14 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что глава правительства заболел гриппом. «Эпидемическая ситуация у нас идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная, вот Дмитрия Анатольевича не уберегли», – сказал Путин. На следующий день Медведев встретился с президентом Армении Сержем Саргсяном.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказывался комментировать слова президента о болезни главы правительства. Представитель Медведева Наталья Тимакова также их не комментировала.


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