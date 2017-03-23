«В своей стране мы должны чувствовать себя свободно» Анна Володащук, «Слонимская газета»

23.03.2017, 15:54

Фото: Газета Слонимская

Народные акции протеста войдут в новейшую историю Беларуси.

Примером может служить воскресенье, 19 марта, войдет в новейшую историю Слонима. В этот день на площади Ленина добровольно собралось более 300 слонимчан на Народное собрание.

Люди пришли, чтобы обсудить, как жить дальше: хорошо оплачиваемой работы в городе нет и перспективы ее заполучить никакой, да еще декрет №3 нервишки многим попортил.

Жизнь зашла в тупик

Вскоре к народу на площади Ленина подошла заместитель председателя Слонимского райисполкома Екатерина Рутковская в сопровождении двух крепких парней. Она с ходу заявила, что мероприятие несанкционированное, и пригласила в райисполком 20 человек из числа присутствующих для «конструктивной беседы».

— На площади такие вопросы не решаются, — пояснила Екатерина Яновна.

Заместитель председателя райисполкома Екатерина Рутковская обращается к слонимчанам

На это народ эмоционально высказал все, что он думает о власти. Госпожа Рутковская стойко выдержала словесную тираду слонимчан. Еще немного подискутировав, люди направились к зданию райисполкома, где стали требовать к себе председателя исполкома Олега Таргонского. Глава района удовлетворил требование людей и более часа вел беседу с горожанами.

Диалог был эмоциональным, люди пытались донести до мэра, что жизнь зашла в тупик и с этим надо что-то делать. Работы достойной в городе нет, зарплаты мизерные, приходится выбирать — или продукты покупать, или лекарства. Люди высказывали опасение за будущее своих детей, которым оставить будет нечего. Напомнили они Олегу Мечиславовичу, как ранее обращались к нему со своими вопросами, но их проблемы остались нерешенными. И действительно, местная власть чуть ли не каждый день проводит прямые линии, приемы в райисполкоме, выезжает на предприятия и в организации района. И что? Результат — акция протеста.

Улучшения нет, одни обещания

— Мы не тунеядцы! Тунеядцы те, кто людей довел до такого статуса. Ведь у нас в Слониме нет ни нормальной работы, ни зарплаты... Я считаю, что можно изменить ситуацию, но только не при этой власти. Нынешняя власть сама себя выбирает на выборах, поэтому все заранее предрешено. Может быть, когда весь народ поднимется, тогда президент задумается, что пора что-то менять, — высказал свое мнение местный общественный активист Иван Бедко.

Иван Бедко

— Сколько нам можно мучиться и страдать?! Улучшения нет никакого, одни обещания, — присоединился к разговору мужчина и затем добавил: — У нас отняли право выбора, мы не выбираем даже своего мэра. Поэтому так и живем.

— На мой взгляд, все самое плохое может нас ждать впереди. Нынешняя власть живет, как Мальчиш-Кибальчиш из известной сказки Гайдара: день простоять, да ночь продержаться. Людям надо самоорганизовываться на рабочих местах, по месту жительства. Где сегодня профсоюзы, где их голос? Люди им платят взносы, а профсоюз их не поддерживает. Поэтому надо вступать в независимые, свободные профсоюзные организации. Надо как-то себя оборонять и решать эту ситуацию. И надо понимать, что это будет продолжительный процесс, потому что даже если завтра провести свободные выборы, то послезавтра лучше не станет. Все реформы надо было проводить 25 лет назад. И все же надо добиваться проведения свободных выборов, чтобы новая власть отстаивала интересы людей, потому что те, кого назначил Лукашенко, будут охранять его.

Я сам был депутатом и видел, что местные депутаты — это ширма, которая ничего не решает. Пример тому — бывший местный активист Иван Шего, который был районным депутатом, баллотировался в Палату представителей Национального собрания. В результате он пожертвовал собой и умер за людей, — такое мнение высказал местный житель Михаил Воронец.

Михаил Воронец

— Эта власть нас довела до того, что нам разрешают собираться только на похоронах и на свадьбах, а все остальное запрещено. Они не хотят выполнять даже те законы, что сами написали. Я сегодня пришел спросить у людей, кто сегодня на самом деле тунеядец и кто довел людей до того, что они сегодня выходят на площадь? В Слониме закрылись многие предприятия. Вместо того чтобы создавать рабочие места, они закрывают предприятия, передают их другим районам. Так мало того, что негде трудиться, так еще и с безработных деньги собирают! — высказался Виталий Ешану.

Виталий Ешану

Люди буквально вырывали рупор друг у друга, чтобы громогласно адресовать руководителю местной власти Олегу Таргонскому свои слова о наболевшем.

Председатель по мере возможности отвечал на вопросы людей или же пояснял, что готов решить их проблемы, вникнув и разобравшись.

— Я готов для диалога. Вы можете ко мне прийти даже в неприемный день. Я готов с вами встретиться на улице, на предприятии. Я за то, чтобы находить компромисс, хотя многие вопросы мы можем решить только совме стно. Я готов принять вашу резолюцию. Если действительно что-то можно сделать, мы будем это решать, — заверил народ Олег Таргонский.

Народная резолюция

Резолюция была подготовлена коалицией местных демократической сил, была принята собранием и передана в райисполком. Народ выдвинул власти следующие требования:

1. Принять новый экономический курс, ориентированный на создание новых, эффективных рабочих мест, а не на борьбу с безработными.

2. Остановить рост цен. Остановить снижение реальных доходов населения, рост платы за коммунальные услуги.

3. Вернуть главенство Конституции, а не антинародных декретов.4. Отменить Декрет №3, вернуть людям взысканный сбор.

5. Отменить систему принудительных непродолжительных контрактов.6. Создать условия для развития мелкого и среднего бизнеса. Отменить Указ №222, который препятствует развитию частного предпринимательства.

7. Прекратить повышение пенсионного возраста.

8. Обеспечить наше право на получение правдивой и полной информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в Беларуси.

9. Обеспечить законное право свободно оформлять подписку на «Газету Слонимскую» в РУП «Белпочта» и покупать ее в киосках «Белсоюзпечати».

10. Проведение честных и справедливых выборов всех уровней. Вернуть гражданам право выбора.

И срок исполнения резолюции — две недели, так решили люди.

Корреспондент «Газеты Слонимской» обратилась к общественному активисту Виктору Марчику:

— Виктор, Вы считаете, что власть способна выполнить все эти требования? Как можно возродить закрытые предприятия, найти рабочие места, вернуть людей из-за границы, дать им достойную зарплату, если власть за 23 года ничего не смогла сделать?

— Понятно, что за два месяца невозможно восстановить предприятия, надежды малые. Декрет №3 — вершина айсберга. Терпение у людей лопнуло.

Анна Володащук, «Слонимская газета»