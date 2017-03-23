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Видеофакт: Виталий Гурков читает стихи друга по-белорусски

  • 23.03.2017, 16:07
Виталий Гурков

Вышла третья серия проекта Vershy.

На этот раз стихи читает известный белорусский спортсмен и участник группы Brutto Виталий Гурков, пишет citydog.by.

- Я выбрал этот стих, потому что он мне близок по духу, - объясняет Виталий. - А еще потому, что автор - мой друг. Хотелось прочитать стихи молодых современных поэтов, чтобы показать, что белорусская поэзия не умерла, что есть люди, которые пишут сейчас стихи на родном языке. Притом достойные стихи.


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