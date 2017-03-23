закрыть
23 марта 2017, четверг, 19:58
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Березовском районе фура снесла рамку BelToll

5
  • 23.03.2017, 16:22
  • 7,783

По предварительной версии, водителем заснул за рулем.

В Березовском районе Брестской области в аварию попала фура «Volvo». Происшествие случилось 22 марта около 22.40.

Как сообщает пресс-служба Брестской ГАИ, за рулем седельного тягача был 47-летний житель Белозерска. По предварительной версии, мужчина заснул за рулем. В результате автомобиль съехал в придорожный кювет и столкнулся с рамкой системы электронного сбора платы за проезд BelToll.

При ДТП пострадали только рамка и сам автомобиль. Водитель обошелся без травм.

По факту ДТП проводится проверка.


Мнение

Встань и иди!
Встань и иди! Анна Стасюк
Путь к свободе начинается с Площади
Путь к свободе начинается с Площади Владимир Халип
Мы верим в Белорусскую Весну
Мы верим в Белорусскую Весну Маргарита Акулич
Што будзе, калі скончацца грошы
Што будзе, калі скончацца грошы Уладзіслаў Ахроменка


Интервью

Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь