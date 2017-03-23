В Березовском районе фура снесла рамку BelToll

В Березовском районе фура снесла рамку BelToll5
- 23.03.2017, 16:22
- 7,783
По предварительной версии, водителем заснул за рулем.
В Березовском районе Брестской области в аварию попала фура «Volvo». Происшествие случилось 22 марта около 22.40.
Как сообщает пресс-служба Брестской ГАИ, за рулем седельного тягача был 47-летний житель Белозерска. По предварительной версии, мужчина заснул за рулем. В результате автомобиль съехал в придорожный кювет и столкнулся с рамкой системы электронного сбора платы за проезд BelToll.
При ДТП пострадали только рамка и сам автомобиль. Водитель обошелся без травм.
По факту ДТП проводится проверка.