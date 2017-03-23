В Березовском районе фура снесла рамку BelToll 5 23.03.2017, 16:22

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По предварительной версии, водителем заснул за рулем.

В Березовском районе Брестской области в аварию попала фура «Volvo». Происшествие случилось 22 марта около 22.40.

Как сообщает пресс-служба Брестской ГАИ, за рулем седельного тягача был 47-летний житель Белозерска. По предварительной версии, мужчина заснул за рулем. В результате автомобиль съехал в придорожный кювет и столкнулся с рамкой системы электронного сбора платы за проезд BelToll.

При ДТП пострадали только рамка и сам автомобиль. Водитель обошелся без травм.

По факту ДТП проводится проверка.