Порошенко: Это акт государственного терроризма со стороны России 13 23.03.2017, 16:25

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Петр Порошенко

Президент Украины прокомментировал убийство Дениса Вороненкова в центре Киева.

В убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова виден почерк российских спецслужб. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко на совещании с силовиками в Киеве.

Слова главы украинского государства привел в Facebook его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

«Подлое убийство в центре Киева Дениса Вороненкова – это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть из политических соображений. Явный почерк российских спецслужб ранее неоднократно проявлялся в разных европейских столицах», – заявил Порошенко.

Вороненков был одним из главных свидетелей в расследовании дела о российской агрессии против Украины и о роли экс-президента Украины Виктора Януковича о введении в Украину российских войск, напомнил он.

«Считаю не случайным, что убийство произошло в один день с диверсией в Балаклее на Харьковщине», – добавил Порошенко.

Около полудня 23 марта в центре Киева неизвестный застрелил экс-депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова.

14 февраля в интервью украинским СМИ Вороненков сообщил, что в декабре 2016 года получил украинское гражданство. Следственный комитет России заочно обвинил Вороненкова в мошенничестве в особо крупных размерах и объявил в федеральный розыск.

Вороненков дал показания ГПУ по делу о госизмене Януковича.