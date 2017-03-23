Forbes назвал самых богатых женщин 2017 года 2 23.03.2017, 16:31

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Лилиан Беттанкур

Фото: Saar van Es/Pinterest

В этом году в рейтинг миллиардеров по версии американского делового портала вошло рекордное число женщин.

Список самых богатых людей мира четвертый год подряд возглавляет основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Состояние 61-летнего предпринимателя составляет $86 млрд. На втором месте оказался Уоррен Баффет ($75,6 млрд), а на третьем – Джефф Безос ($72,8 млрд).

От мужчин не отстают и женщины. В этом году в рейтинг миллиардеров по версии Forbes (перевод – nv.ua) вошло рекордное число женщин – 227. Это на 25 человек больше, чем в прошлом году. Женщины составляют 11% рейтинга самых богатых людей мира, а в их суммарном капитале насчитывается $852,8 млрд. Большинство женщин из данного списка получили свое состояние в наследство.

Самой богатой женщиной мира с состоянием в $39,5 млрд второй год подряд становится Лилиан Беттанкур – наследница основателя корпорации L'Oreal Эжена Шулера. По сравнению с прошлым годом, капитал 94-летней французской предпринимательницы увеличился на $3,4 млрд. В рейтинге самых богатых людей мира Беттанкур занимает 14-е место.

© EPA

Второе место среди самых богатых женщин 2017 года занимает дочь основателя розничной сети Walmart Сэма Уолтона – 68-летняя Элис Уолтон. С состоянием в $33,8 млрд она оказалась под номером 17 среди богатейших людей мира.

© Walmart/Flickr

Третьей среди самых богатых женщин мира стала 77-летняя Жаклин Марс, внучка основателя американской кондитерской компании Mars Inc Франклина Марса. С состоянием в $27 млрд в рейтинге самых богатых людей мира Жаклин Марс занимает 26-е место.

© EPA

Топ-10 самых богатых женщин 2017 года:

• Лилиан Беттанкур, совладелица компании L'Oreal, $39,5 млрд

• Элис Уолтон, наследница корпорации Wal-Mart, $33,8 млрд

• Жаклин Марс, председатель компании Mars Inc, $27 млрд

• Мария Франка Фиссоло, вдова Микеле Ферреро, сына основателя кондитерской компании Ferrero и создателя пасты Nutella Пьетро Ферреро, $25,2 млрд

• Сьюзан Клаттен, совладелица автомобильного концерна BMW, $20,4 млрд

• Лорен Пауэлл Джобс, вдова Стива Джобса, совладелица Apple и Disney, $20 млрд

• Джина Райнхарт, владелица австралийской железорудной компании Hancock Prospecting, $15 млрд

• Эбигейл Джонсон, генеральный директор компании Fidelity Investments, $14,4 млрд

• Айрис Фонтбона, вдова чилийского миллиардера Андронико Лаксика, занимается горной промышленностью и туристическим бизнесом, $13,7 млрд

• Шарлен де Карвальо-Хейнекен, владеет контрольным пакетом акций Heineken, $12,6 млрд