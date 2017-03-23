Группа Naviband отправляется в промотур к «Евровидению» 1 23.03.2017, 16:55

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ФОТО: BELSAT.EU

Первой музыканты посетят Ригу.

Группа Naviband, представитель Беларуси на международном конкурсе песни «Евровидение-2017», отправляется в промотур, сообщает БелТА.

Так, 25-26 марта музыканты примут участие в pre-party «Евровидения» в Риге. Традиционно вечеринка, организованная фанатами популярного песенного конкурса, становится одной из первых, где конкурсанты из разных стран могут познакомиться, а также пообщаться с журналистами международных СМИ.

Затем 3-6 апреля Артем Лукьяненко и Ксения Жук отправятся в Тель-Авив, где также на промомероприятии представят песню «Гісторыя майго жыцця».

Кстати, конкурсанты из Беларуси и Израиля выступают в одном полуфинале 11 мая, и эта вечеринка послужит своеобразной взаимоподдержкой представителям двух стран. Вечеринка в Израиле в этом году пройдет во второй раз.

А уже 7-9 апреля Naviband и съемочная группа Агентства теленовостей будут в Амстердаме, где примут участие в традиционном «Концерте Евровидение». Крупное европейское промомероприятие в Нидерландах пройдет уже в девятый раз.

Здесь встретятся практически все участники предстоящего песенного шоу. Вечеринка в Амстердаме считается самым большим промособытием в преддверии «Евровидения». Официальные представители стран-участниц смогут познакомиться, исполнить свои конкурсные композиции, пообщаться с журналистами, активно освещающими популярный песенный форум, и, конечно же, встретиться с самыми преданными фанатами «Евровидения» со всей Европы. Финал международного конкурса песни «Евровидение-2017» состоится в Киеве 13 мая, полуфиналы - 9 и 11 мая. Группа Naviband выступит во второй части второго полуфинала.