Мать Максима Филипповича: Придет день и каждый белорус плюнет в лицо тем, кто сейчас в «системе» 18 23.03.2017, 17:28

15,808

Мать блогера призвала сограждан 25 марта встать и сказать режиму «Нет!».

Об этом мать гомельского блогера Максима Филипповича заявила сегодня на суде в Советском районе Гомеля. Решением суда Максиму Филипповичу продлили административный арест еще на 5 суток. Онлайн-репортаж из зала суда проводило «Радыё Свабода».

«Я хочу сказать всем белорусам: люди, если вы сейчас отступите, то будет плохо всем – и нашим, и вашим, и тем кто «за», и тем кто «против».

Я вас призываю: оторвите задницы от диванов, спасите своих детей и внуков, их будущее и их жизнь. Для того, чтобы это (задержания – ред.) не повторилось, мы должны встать и сказать «Нет!». Такие вещи прощать нельзя.

И я хочу сказать всем, кто сейчас в этой системе: придет день, и встанет солнце, и мы выведем вас на Площади. Мы ничего с вами делать не будем, потому что добрые. Но каждый проходящий мимо вас – плюнет вам в лицо. И вы захлебнетесь, вы не сможете выплыть из того, чем люди будут в вас плевать», - заявила мать Максима Филипповича.