Депутаты Сейма Польши потребовали немедленно освободить задержанных в Беларуси 5 23.03.2017, 17:50

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Фото: charter97.org

Комиссия иностранных дел Сейма приняла специальное обращение к правительству.

Комиссия иностранных дел польского Сейма 23 марта обратилась к польскому правительству с призывом принять незамедлительные меры для защиты репрессированных в Беларуси, сообщает Charter97.org.

В постановлении, подписанном председателем комиссии Гжегожем Схетыной, лидером «Гражданской платформы» и бывшим министром иностранных дел Польши, отмечается:

«Позиция Комиссии иностранных дел Сейма Республики Польша, принятая на заседании 23 марта 2017 года, по вопросу кризиса в Беларуси

Комиссия иностранных дел Сейма Республики Польша выражает глубокую обеспокоенность волной репрессий против участников гражданских протестов, независимых журналистов и общественных деятелей в Беларуси. Настоятельно требуем от минских властей незамедлительного прекращения преследований и освобождения всех арестованных и осужденных. Комиссия выражает свою солидарность с жертвами репрессий, их семьями и близкими. Особенно мы выступаем за освобождение Анатолия Лебедько, Юрия Губаревича, Павла Северинца и Виталия Рымашевского – арестованных лидеров белорусской оппозиции, которых сегодня мы надеялись принимать в гостях на заседании нашей комиссии.

Комиссия иностранных дел обращается к Правительству Республики Польша о незамедлительном вмешательстве и обороне репрессированных в Беларуси. Также мы ожидаем того, что реагируя на нарушение гражданских прав и демократических свобод, Правительство Республики Польша будет продолжать поддержку и создаст новые инициативы для поддержки гражданского общества в Беларуси, особенно для независимых СМИ и правозащитных организаций.

Комиссия иностранных дел выражает уверенность, что единственным способом преодоления социального и экономического кризиса, который сегодня коснулся Беларусь, является начало властями диалога с гражданским обществом и демократической оппозицией. Действия на встречу диалогу и демократизации, прекращение репрессий, должны быть единственным условием для нормализации политических отношений между Беларусью и Польшей, Беларусью и Европейским Союзом.

Глава Комиссии

Гжегож Схетына»