Журналисты нашли учительницу, благодаря которой Naviband поет по-белорусски 23.03.2017, 18:06

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В этом году впервые «Евровидение» услышит белорусский язык.

За победу будет бороться группа Naviband с песней на родном языке «Гісторыя майго жыцця», пишет nn.by.

Один из лидеров группы Артем Лукьяненко вырос в Глубоком. В своих интервью он не раз благодарил родную гимназию и учительницу белорусского языка за то, что вдохновили его петь по-белорусски.

Журналисты съездили в Глубокскую районную гимназию и отыскали ту самую учительницу - Татьяну Борткевич.