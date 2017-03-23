закрыть
23 марта 2017, четверг, 20:01
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Минфин РФ предрек падение цены на нефть до $40

10
  • 23.03.2017, 18:30
Фото: Reuters

За последние две недели нефть подешевела примерно на 10%.

В среднесрочной перспективе цены на нефть марки Brent должны опуститься к уровню 40 долларов за баррель.

Об этом заявила директор департамента доходов Минфина РФ Елена Лебединская, сообщает lenta.ru.

На данный момент нефть марки Brent стоит чуть более 50 долларов за баррель. При этом за последние две недели нефть подешевела примерно на 10 процентов.

10 марта агентство Reuters сообщило, что ОПЕК не будет продлевать глобальное соглашение об ограничении производства нефти, чтобы не дать развиваться добыче сланцевого сырья в США.


Мнение

Встань и иди!
Встань и иди! Анна Стасюк
Путь к свободе начинается с Площади
Путь к свободе начинается с Площади Владимир Халип
Мы верим в Белорусскую Весну
Мы верим в Белорусскую Весну Маргарита Акулич
Што будзе, калі скончацца грошы
Што будзе, калі скончацца грошы Уладзіслаў Ахроменка


Интервью

Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь