Минфин РФ предрек падение цены на нефть до $40 10 23.03.2017, 18:30

Фото: Reuters

За последние две недели нефть подешевела примерно на 10%.

В среднесрочной перспективе цены на нефть марки Brent должны опуститься к уровню 40 долларов за баррель.

Об этом заявила директор департамента доходов Минфина РФ Елена Лебединская, сообщает lenta.ru.

На данный момент нефть марки Brent стоит чуть более 50 долларов за баррель. При этом за последние две недели нефть подешевела примерно на 10 процентов.

10 марта агентство Reuters сообщило, что ОПЕК не будет продлевать глобальное соглашение об ограничении производства нефти, чтобы не дать развиваться добыче сланцевого сырья в США.