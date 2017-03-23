Владимир Некляев: Санкции против Лукашенко могут быть еще жестче, чем в 2010 году 5 23.03.2017, 18:36

Владимир Некляев

Депутаты Сейма Польши готовы ввести санкции, если белорусские власти выступят против мирной акции 25 марта.

Об этом сообщил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев.

«О чем говорил я сегодня в польском Министерстве иностранных дел и в парламенте Польши?

Первое (это даже самое первое): о политзаключенных. Все граждане Беларуси, которые подверглись репрессиям режима за участие в протестных акциях - политзаключенные! Они репрессированы за выражение своей гражданской позиции, за свои убеждения. И необходимо - это просто обязанность западной демократии! - все сделать для того, чтобы политзаключенных в Беларуси, европейской стране, не было.

Ни только сегодня - никогда.

Второе.

Я за диалог ЕС с Беларусью, но я и за монолог белорусского народа. За его право свободно выражать свою волю. Это право записано в Конституции, а белорусская власть, прежде всего правитель страны давно уже трактует это право как преступление! За попытку им воспользоваться - тюрьма. Нельзя прощать властям такую интерпретацию Конституции, нельзя этого допустить.

Третье.

Если режим повторяет пройденное, возвращает страну к ситуации, возникшей после репрессий 2010 года, то это не означает, что возвращаться к пройденному должна оппозиция, белорусское демократическое движение. В частности, я не за то, чтобы возвращать санкции. Но если в день Воли, в день нашего национального праздника режим пойдет на брутальные действия в отношении его участников, он сам заставит вернуться к вопросу санкций. И более жестких, чем те, которые были. Депутаты Сейма заверили, что станут инициаторами введения санкций в случае репрессий 25 марта.

Я сказал о независимых СМИ, о необходимости их поддержки. Если бы их не было, если бы их не стало, чего добивается в «диалоге» с ЕС, в том числе с Польшей, нынешний «либеральный» белорусский режим, то мир и не знал бы о том насилии и надругательстве, которые заново творит режим над народом. И никто бы никого не защищал…

... А когда я вернусь домой, снова буду говорить о том, о чем говорил всегда: защищать себя и добиваться своего должны прежде всего мы сами. Никто, кроме нас самих, этого не сделает», - написал Владимир Некляев на своей странице в «Фейсбуке».