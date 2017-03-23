Владимир Некляев: Санкции против Лукашенко могут быть еще жестче, чем в 2010 году

Владимир Некляев: Санкции против Лукашенко могут быть еще жестче, чем в 2010 году5
- 23.03.2017, 18:36
Депутаты Сейма Польши готовы ввести санкции, если белорусские власти выступят против мирной акции 25 марта.
Об этом сообщил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев.
«О чем говорил я сегодня в польском Министерстве иностранных дел и в парламенте Польши?
Первое (это даже самое первое): о политзаключенных. Все граждане Беларуси, которые подверглись репрессиям режима за участие в протестных акциях - политзаключенные! Они репрессированы за выражение своей гражданской позиции, за свои убеждения. И необходимо - это просто обязанность западной демократии! - все сделать для того, чтобы политзаключенных в Беларуси, европейской стране, не было.
Ни только сегодня - никогда.
Второе.
Я за диалог ЕС с Беларусью, но я и за монолог белорусского народа. За его право свободно выражать свою волю. Это право записано в Конституции, а белорусская власть, прежде всего правитель страны давно уже трактует это право как преступление! За попытку им воспользоваться - тюрьма. Нельзя прощать властям такую интерпретацию Конституции, нельзя этого допустить.
Третье.
Если режим повторяет пройденное, возвращает страну к ситуации, возникшей после репрессий 2010 года, то это не означает, что возвращаться к пройденному должна оппозиция, белорусское демократическое движение. В частности, я не за то, чтобы возвращать санкции. Но если в день Воли, в день нашего национального праздника режим пойдет на брутальные действия в отношении его участников, он сам заставит вернуться к вопросу санкций. И более жестких, чем те, которые были. Депутаты Сейма заверили, что станут инициаторами введения санкций в случае репрессий 25 марта.
Я сказал о независимых СМИ, о необходимости их поддержки. Если бы их не было, если бы их не стало, чего добивается в «диалоге» с ЕС, в том числе с Польшей, нынешний «либеральный» белорусский режим, то мир и не знал бы о том насилии и надругательстве, которые заново творит режим над народом. И никто бы никого не защищал…
... А когда я вернусь домой, снова буду говорить о том, о чем говорил всегда: защищать себя и добиваться своего должны прежде всего мы сами. Никто, кроме нас самих, этого не сделает», - написал Владимир Некляев на своей странице в «Фейсбуке».