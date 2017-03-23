Немецкий дипломат: «Москвич» как сувенир из Беларуси увезу в Германию 23.03.2017, 19:15

Фото: tut.by

Дипломат рассказал, зачем он купил «москвич» и что он будет делать с ним, когда придет пора возвращаться на родину.

Недавно мы сообщали, что по Минску ездит «москвич» на дипломатических номерах. Эта новость читателей заинтересовала и вызвала много вопросов, но на главный из них — «кому принадлежит автомобиль?» — ответа тогда не было. Tut.by выяснил, что на машине советского автопрома ездит сотрудник посольства Германии в Минске господин Михаэль. Дипломат рассказал нам о своей любви к раритетному транспорту, зачем он купил «москвич» и что он будет делать с ним, когда придет пора возвращаться на родину.

Михаэль купил за 400 долларов «москвич-2140» 1985 г. в. с двигателем 1,5 литра

Михаэль почти не знает русского языка, поэтому общаться с ним пришлось через переводчика. Дипломат сразу сказал: был искренне удивлен, что его ничем не примечательный для Беларуси «москвич» привлек внимание прессы. Тем более, что на советском авто впервые он выехал в город всего пару недель тому назад — и сразу такой интерес. Показать авто и даже прокатить на нем журналистов Михаэль с готовностью отозвался, а вот сам фотографироваться наотрез отказался: «Человек я скромный, не люблю публичности», — пояснил он.

Михаэль рассказал, что приехал в Беларусь в июне прошлого года. Конечно, купить автомобиль не было его целью, ведь он приехал работать. Однако, увидев на улицах Минска много «пожилых» авто, подумал: «А почему бы и мне не купить старую машину?» Тем более, что раритетный транспорт Михаэлю нравился еще с детства — эту тягу он унаследовал от отца. Даже дома, в Германии, у него есть старый автомобиль и два мотоцикла, один из них — советский «Урал», который купил еще отец. И что интересно — вся техника в рабочем состоянии, при желании на ней можно прокатиться.

— Сначала я хотел купить себе «Волгу», но ничего подходящего не нашел, поэтому начал просматривать в интернете объявления о продаже «москвичей». Вариантов было много, но не все отвечали моим критериям. Я хотел, чтобы машина была старше 30 лет, заводилась и, так как машину красить я не планировал, важно было состояние кузова, — рассказал Михаэль.

Помочь найти нужное авто вызвался русскоязычный друг Михаэля, который к тому же неплохо разбирался в технической части машин. Приятели три месяца искали подходящий вариант, за это время посмотрели 5−6 машин, но все они не отвечали требованиям покупателя. В ноябре прошлого года мужчины поехали в пристоличную деревню смотреть очередную машину ярко-зеленого цвета.

Фото: tut.by

— Этот «москвич» мне очень понравился внешне, ему оказалось 32 года — по возрасту подходит. Друг посмотрел состояние авто — оно было лучше всех предыдущих вариантов, и мы решили остановиться на нем. Эта машина мне очень напомнила мое первое авто — Volkswagen Käfer, даже состояние ее было похожим, — улыбнулся Михаэль.

Немецкий «купец» даже не стал торговаться с пожилым хозяином — как просил тот 400 долларов, так Михаэль ему и заплатил.

— Авто в таком же состоянии в Германии стоит 800−900 евро. Советские машины у нас тоже есть: «Волга», УАЗ, «москвич» — это пришло еще со времен ГДР. Но мне кажется странным, что в Беларуси никто не хочет на таких машинах ездить. В Германии ситуация выглядит немного по-другому: есть люди, которые интересуются именно такими автомобилями, они общаются на форумах, договариваются о встречах. Немцы относятся к этому как к сохранению традиций.

Конечно, для Михаэля одной покупкой дело не ограничилось — чтобы на «москвиче» можно было ездить, его требовалось отремонтировать. Но автомобилиста это не пугало, ему даже нравилось, что в ремонте «старичка» можно поучаствовать и самому.

— Искал запчасти и ремонтировал машину около трех месяцев — каких-то деталей не было и пришлось ждать. Ездил на авторынок за кольцевой дорогой (авторынок в Малиновке. — Прим.). Там мне очень понравилось — понятно, где к какой марке запчасти продаются, потому что все на рядах подписано: УАЗ, «Волга», «жигули», «москвич».

Несмотря на языковой барьер, контакт с продавцами у Михаэля всегда удавался. Немецкий дипломат даже нашел торговцев запчастями милыми и приятными в общении людьми. Ни разу он не столкнулся с тем, что его кто-то хотел обмануть и накинуть несколько рублей к ранее заявленной цене детали. Но, конечно, большинство визитов на рынок немец делал в сопровождении русскоговорящего друга.

Фото: tut.by

На ремонт «москвич» поставили в самую обычную мастерскую. Назвать все, что меняли в авто, Михаэль не может — очень уж большой список. Это и детали подвески, двигателя, рулевого управления. Но название одной запчасти Михаэль запомнил по-русски хорошо — очень уж долго пришлось ее искать.

— Ко-ро-мыс-ло, — по слогам произнес Михаэль и рассмеялся, а потом пальцами нарисовал в воздухе какой формы эта деталь.

Кстати, дипломат сам лазил под капотом и занимался некоторым ремонтом. Говорит, для него — это большое удовольствие, даже несмотря на то, что потом долго приходится отмывать руки от автомобильной смазки и грязи.

— Я сам поменял бензиновый насос, что-то еще делал по мелочи, — похвалился автомобилист. — Машина простая, ее очень легко ремонтировать самому. Главное — чтобы время свободное было, но сейчас у меня его очень мало.

Некоторые места на кузове Михаэль обработал специальным защитным лаком от ржавчины, чтобы она не распространялась дальше. Планирует, что такие критические места он потом тоже приведет в порядок.

Кстати, благодаря тому, что Михаэль иногда возится с машиной прямо во дворе своего дома, ему удалось познакомиться с соседями.

— Люди сами подходят ко мне и спрашивают, кому принадлежит машина, предлагают помощь, стоят и наблюдают, что я делаю. Меня очень радует, что белорусы оказались такими общительными и коммуникабельными.

Фото: tut.by

Доведение «москвича» до хорошего состояния стало Михаэлю в 600 долларов. Сюда входит работа мастеров, стоимость запчастей, новая электропроводка и «бэушная» аудиоаппаратура, покупка и установка новых зимних колес — кстати, белшиновских.

— Немало заплатил. Но зато почти все отремонтировали. Остались мелкие работы, которые я сделаю сам. Например, еще заменю бачок для антифриза, потому что старый непрозрачный и уровень жидкости в нем не виден. А когда еще немного потеплеет, поставлю новые уплотнители в двери, потому что старые ужались и потрескались. Установлю новую антенну. Все эти детали уже куплены.

Михаэль хочет, чтобы его «москвич» сохранил свою оригинальность. Поэтому никаких современных наворотов в машину устанавливать не планирует.

— Мне нравится, что в этой машине можно дверь открывать ключом, окна открывать вручную, регулировать температуру в салоне — для этого есть три рычажка.

Единственное, что автомобилист позволил из дополнительных опций — магнитолу, динамики и сабвуфер. Да и то — аудиоаппаратуру он привез из Германии, выпуска 80−90-х годов — чтобы соответствовала духу того времени.

— Очень люблю хорошую музыку и звук. К сожалению, старые динамики испортились, «родное» радио не ловит волны. Поэтому пришлось выходить из ситуации. Но магнитолу я спрятал в бардачок — чтобы не бросалась в глаза.

Фото: tut.by

В салоне авто все сохранилось так, как было у предыдущего хозяина. Продавленные поролоновые сиденья, покрытые плотными цветастыми чехлами — мода 80-х, Михаэль решил оставить. А когда менял динамики, то отыскал под ними пожелтевшую от времени газету, которую также не стал выкидывать, а как раритет положил в авто на заднюю полочку.

— Мне эти детали напоминают те времена. В 85-м я только закончил школу. И когда я сажусь в «москвич», то как будто возвращаюсь в детство, все воспоминания оживают.

Фото: tut.by

Дипломат отыскал в интернете литературу об обслуживании и эксплуатации «москвича». Теперь это его настольная книга, оттуда он черпает информацию, как надо обращаться с автомобилем.

— Например, там написано, что максимальная скорость, с которой надо ехать на авто — 80−90 км/ч. Вот я и еду не больше 80-ти. Вроде бы этот «москвич» может разогнаться до 140 км/ч, но я его испытывать не буду — все же 32 года, зачем его мучать, буду беречь.

Из неудобств, которые обнаружил Михаэль в авто — отсутствие обогрева заднего стекла и щетки на нем. И, конечно, в машине нет гидроусилителя руля, поэтому крутить руль тяжело, «это даже своего рода физическая нагрузка», говорит водитель.

— Я в машине уже все изучил, все работает нормально, приборы исправны: вот это датчик масла, спидометр, уровень заряда аккумулятора. Работает обдув стекла, щетки на двух скоростях. А сигнал послушайте как гудит: зиииииииис, — пропел вместе с клаксоном Михаэль и снова заулыбался.

Фото: tut.by

Автомобилист предложил заглянуть в багажник. И тут мы удивились и засмеялись одновременно: из-за сломанного крепления крышка не фиксировалась в открытом положении, поэтому Михаэль лихо подпер ее палкой, которая была в багажнике.

— Детали еще купить можно, а вот такие мелочи в виде крепления багажника или какие-то крючки уже и не найти, — пояснил хозяин.

Михаэль с удовольствием продемонстрировал нам запаску: «Это оригинальная, производства тех лет». Еще в багажнике лежали средства по уходу за приборной панелью, салфетки, провода для прикуривания, бутылочка «вэдэшки». Но все это разнообразие коробочек и бутылочек разных размеров было аккуратно сложено в большом оранжевом ведре, поэтому бардака в этой части машины не было.

— Люблю, когда в машине порядок и кузов чистый. Хоть авто у меня недавно, я ее мыл уже несколько раз, чистил коврики, пылесосил.

Фото: tut.by

Выезжает на «москвиче» Михаэль нечасто — нет необходимости ежедневно куда-то отправляться, разве что иногда за покупками в магазин. Если надо куда-то поехать, то он спускается в метро, а для прогулок по городу использует велосипед.

— Хотя я уже несколько раз прокатил коллег по работе на «москвиче». Это для них было что-то новое, и они сказали «о, это супер». Друзья в Германии тоже знают, что я купил эту машину, они одобряют такой выбор. Хотя фотографии «москвича» я в интернете не размещал. Нет-нет, я не закрытый для общения, как это может показаться со стороны, просто не люблю хвастаться. Мне достаточно того, что люди, которые находятся рядом, радуются вместе со мной.

Совершенно незнакомые автомобилисты, когда встречают «москвич» Михаэля, начинают в знак приветствия сигналить, подмигивать фарами и махать руками — хозяину очень приятно такое внимание.

Фото: tut.by

Михаэль успел немного поездить по столице и пригороду и оценить состояние дорог.

— Мне понравилось — дороги широкие, много места. Покрытие хорошее, во всяком случае там, где я ездил. Конечно, на основных улицах оно немного лучше. Но так везде, даже в Европе: главные улицы и трассы отличные, а в закоулках может быть уже похуже.

Самое далекое расстояние, на которое отправлялся Михаэль — в аэропорт и обратно. По дороге дипломата остановили сотрудники ГАИ.

— Я был спокоен — правила я никогда не нарушаю. Инспекторы посмотрели, все ли в порядке у меня с документами. Были вежливыми и говорили со мной на английском языке.

Нет претензий у Михаэля и к белорусским водителям: «Они такие же, как и во всем мире — кто-то вежливый, другой будет резкий и нетерпеливый».

— Когда я ехал за рулем, то все водители спокойно реагировали, если, например, я ошибся и стал не там, повернул не так.

А еще дипломат заметил, и ему это очень понравилось: водители в качестве благодарности другому автомобилисту подмигивают аварийкой. Такого в Европе он не замечал. Вообще Беларусь дипломату очень понравилась: люди приветливые, природа красивая. Только вот уже в июле Михаэлю придется возвращаться домой, в Германию.

— На память о Беларуси я возьму с собой сувенир: «москвич». Поеду домой прямо на нем — через Варшаву, Прагу, Берлин. Думаю, в пути машина меня не подведет. А если вдруг она закапризничает, уверен — любой европейский сервис легко отремонтирует мой раритет.