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В РФ уничтожили более 76 тонн польских продуктов, прибывших из Беларуси

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  • 23.03.2017, 20:10
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Более 76 тонн санкционных яблок, пекинской капусты и шампиньонов уничтожено в Смоленской области.

Об этом сообщил «Интерфаксу» главный государственный таможенный инспектор Смоленской таможни Владимир Сафонов.

«На полигоне твердых бытовых отходов в Руднянском районе уничтожено четыре партии санкционных товаров общим весом более 76 тонн: две партии яблок, партия пекинской капусты и партия шампиньонов. Страной их происхождения, согласно маркировке на таре, является Польша», - сообщил В.Сафонов.

Он отметил, что товары ввозились в Россию из Беларуси автомобильным транспортом без сопроводительных документов.

«В отношении перевозчиков Смоленской таможней возбуждены дела о несоблюдение запретов и ограничений при ввозе товаров (ст. 16.3 КоАП РФ). По завершении расследования будет определена мера ответственности нарушителей», - сказал Сафонов.

С начала 2017 года Смоленская таможня уничтожила 37 партий санкционных товаров общим весом более 740 тонн, уточнил он.


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