Власти РФ пошли на уступки дальнобойщикам перед всероссийской забастовкой 7 23.03.2017, 20:38

Фото: rbc.ru

В преддверии всероссийской забастовки дальнобойщиков глава правительства РФ поддержал ряд их предложений.

Премьер-министр РФ и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев в четверг, 23 марта, встретился с представителями нескольких объединений водителей-дальнобойщиков — это первая встреча на таком уровне за все время протестов против системы «Платон», которые начались в России в ноябре 2015 года, передает РБК.

Накануне с дальнобойщиками встречалось руководство «Единой России» во главе с секретарем генерального совета партии Сергеем Неверовым, он участвовал и в сегодняшнем разговоре. Хотя на встрече Медведева с перевозчиками ни разу не упоминалась грядущая всероссийская забастовка дальнобойщиков, такие шаги властей отчасти связаны с намеченной акцией протеста, считает собеседник РБК в «Единой России».

В начале встречи Медведев объяснил, что к нему обратились коллеги из партии и сообщили о желании «пообщаться и обсудить наиболее актуальные темы, которые сегодня существуют в сфере автомобильных перевозок», передает РБК. Премьер сам принял решение встретиться с дальнобойщиками, после того как выслушал доклад Неверова по итогам встречи 22 марта, знает собеседник РБК в партии. По его словам, та встреча единороссов состоялась по инициативе дальнобойщиков, которые сами обратились в партию. Часть из них готовилась участвовать во всероссийской акции протеста, намеченной на 27 марта.

Со стороны «представителей малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок», как они охарактеризованы в сообщении на сайте правительства, во встрече участвовали президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин, директор Объединения добросовестных участников рынка перевозок «Эверест» Павел Осеев, индивидуальный предприниматель Станислав Мартынов, гендиректор транспортной компании «Трансхолод» Камо Саакян и представитель объединения перевозчиков «12 тонн» Сергей Сапронов. Также участвовали вице-премьер Аркадий Дворкович и министр транспорта Максим Соколов.

После введения системы «Платон» появилось несколько объединений водителей большегрузов, у которых нет консолидированной позиции и тактики. На встречу к Медведеву позвали не всех, был отбор, в итоге пригласили «лояльных», говорит РБК источник в одном из объединений дальнобойщиков. Акцию протеста 27 марта организуют Объединение перевозчиков России (ОПР) и Межрегиональный профсоюз водителей-профессионалов (МПВП), их представителей на встрече с премьером не было. Представитель МПВП сказал РБК, что ни о какой встрече с Медведевым не слышал. «С 27 марта мы начинаем пассивную акцию — отказ от перевозки грузов. В Москве акция планируется на 10 апреля», — сообщил он.

Участники встречи подчеркивали, что хотят обсуждать не только «Платон», но все накопившиеся проблемы рынка. «Демпинг цен, переполненность рынка, квотирование погружают отрасль в упадническое состояние», — пожаловался премьеру Матягин. «Вопрос с «Платоном» актуальный, но это не первоочередной вопрос на сегодняшний момент. У нас вопрос связан с весогабаритными параметрами, со штрафстоянками, с коррупционными проявлениями, которые происходят на дорогах, с этими поборами, — это в большей степени людей волнует», — сказал он. По словам Осеева из «Эвереста», его объединение оценивает систему «Платон» положительно: «она очень многие фундаментальные вещи показала, она много чего сделала для государства и для транспортных компаний — в частности, показала тех перевозчиков, которые готовы соблюдать закон, работать в белую, не хотят платить взятки». «Но есть контингент, которые нарушают здоровую конкурентную среду. Мы как плательщики в систему «Платон» и иных сборов, мы их платим. Те, кто это не делает, жестко демпингуют рынок грузовых перевозок и появляется нездоровая конкуренция», — рассказал Осеев главе правительства.

Как сообщил Владимир Матягин после встречи, перевозчики изложили премьер-министру и Минтрансу несколько предложений: во-первых, поднять тариф в системе «Платон» не в два раза, как запланировало правительства (с 15 апреля тариф должен быть повышен до 3,06 руб., с текущих 1,53 руб. за 1 км. — РБК), а только на 20%. Медведев поддержал идею пониженной индексации тарифа, предложив увеличить его на 25%. «Я считаю, мы могли бы <...> растянуть и продлить льготный период, который существует. То есть отказаться в настоящий момент, на время, от более жестких решений, которые были приняты, и проиндексировать тариф на ближайшее время на меньшие суммы, то есть на 25% к установленному тарифу», — заявил премьер по итогам разговора.

Во-вторых, упростить схему для перевозчиков, особенно для индивидуальных предпринимателей, по транспортному налогу и вычетам по системе «Платон», говорит Матягин. Наконец, перевозчики предложили рассмотреть возможность льготного дифференцированного тарифа для тех, кто ездит на большие расстояния. «Многие перевозчики проезжают небольшие расстояния, а некоторые по 20—30 тыс. км в месяц наматывают. Рассмотреть такую возможность для тех, кто очень много использует федеральные трассы, чтобы через определенное количество времени и расстояния была возможность платить по уменьшенному тарифу, это только помогло бы бизнесу», — говорил Матягин на встрече с премьером. По его словам, Медведев поддержал это предложение.