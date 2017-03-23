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Опрос: Макрон опережает Ле Пен в первом туре выборов президента во Франции

  • 23.03.2017, 20:55
Фото: AFP

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон опережает лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов на 1 процентный пункт, свидетельствуют опубликованные в четверг вечером результаты опроса компании Ifop, передает РИА «Новости».

По результатам исследования, позиция Макрона в первом туре продолжает укрепляться — за него готовы отдать свои голоса 26% избирателей, за Ле Пен — 25%. Третьим идет кандидат "Республиканцев" экс-премьер Франсуа Фийон — 18%.

Во втором туре Ле Пен также потерпит поражение, получив всего 38,5% голосов, а Макрон — 61,5%.

Репрезентативный опрос был проведен с 20 по 23 марта по заказу CNews, SudRadio и Paris Match, в нем приняли участие 2245 граждан от 18 лет.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.


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