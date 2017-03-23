«Отменяй закон и уходи!» 19 23.03.2017, 21:09

В Финляндии у посольства Беларуси прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными и всеми протестующими против политики правительства.

22 марта в Хельсинки у посольства Беларуси прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными и всеми протестующими против политики правительства, сообщает pramen.io.

Группа активистов с барабанами и растяжками пикетировала здание посольства.

«Хватит чая с малиновым вареньем! Отменяй закон и уходи!» — было написано на одном из транспарантов.