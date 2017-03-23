«Отменяй закон и уходи!»19
- 23.03.2017, 21:09
В Финляндии у посольства Беларуси прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными и всеми протестующими против политики правительства.
22 марта в Хельсинки у посольства Беларуси прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными и всеми протестующими против политики правительства, сообщает pramen.io.
Группа активистов с барабанами и растяжками пикетировала здание посольства.
«Хватит чая с малиновым вареньем! Отменяй закон и уходи!» — было написано на одном из транспарантов.